Hospiz Konstanz: Sterben Demenzkranke anders?

Am 16. August von 18.30 bis 20.00 Uhr lädt der Hospizverein zu seiner „SprechStunde – Fragen am Lebensende“ ein. Der Abend steht unter dem Thema „Sterben Demenzkranke anders?“ und findet in der Geschäftsstelle des Vereins, Talgartenstraße 2, 78462 Konstanz statt.

An Demenz erkrankte Menschen sind manchmal über Jahre hinweg immobil und sprachlos. Gegebenenfalls können sie ihre Wünsche nicht mehr mitteilen und sich nicht zu ihren Schmerzen äußern. Rein physisch betrachtet hat die Demenzerkrankung keinen Einfluss auf den Verlauf der Sterbephase, aber es braucht während des Sterbeprozesses eine besondere Art der Begleitung, um den Bedürfnissen nach Beziehung, Kontakt und Nähe zu angemessen zu begegnen.

In der SprechStunde des Hospizvereins sind Angehörige, Betroffene, Fachkräfte und Interessierte eingeladen, sich unter der Leitung von Gabriele Grunwald, Palliativ Care-Fachkraft und Koordinatorin im Hospizverein Konstanz und Eva Stubbe, Allgemeinmedizinerin, zu diesem Thema auszutauschen. Das Angebot ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten. Mail: grunwald@hospiz-konstanz.de, Tel. 07531 69138 22 (AB).

Über den Hospizverein Konstanz

Der Hospizverein wurde 1993 gegründet. Unter dem Leitspruch „Jeder braucht jemanden. Irgendwann.“ hat er es sich zur Aufgabe gemacht, sterbende Menschen zu begleiten, Angehörige in dieser Situation zu unterstützen und Trauernden beizustehen. Die Mitarbeiter*innen des Vereins beraten in allen Fragen rund um Abschied, Sterben, Tod und Trauer und regen die Auseinandersetzung mit diesen Themen in der Öffentlichkeit an. Den Sterbenden möchte es der Verein ermöglichen, bis zuletzt schmerzfrei, in Würde, gut begleitet, selbstbestimmt und möglichst in vertrauter Umgebung zu leben. Tötung auf Verlangen, in Deutschland oft als aktive Sterbehilfe bezeichnet, lehnt der Hospizverein ab. Die Angebote des Vereins sind für die Betroffenen kostenlos und unabhängig von deren Nationalität, Religion und Weltanschauung. Derzeit arbeiten 9 hauptberufliche und circa 120 ehrenamtliche Mitarbeiter*innen für den Hospiz Konstanz e.V.

