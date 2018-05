Hitliste im April

Das hatten wir noch nie: Zwei Artikel auf Platz 1. Und auch das ist neu: Die ersten acht unserer Top Ten drehen sich um übergeordnete Themen, nicht um Lokalpolitik. Das liegt am beherrschenden Thema des Vormonats – Artikel über die „Mein-Kampf“-Premiere, ihre Begleitumstände und ihre Folgen besetzen allein fünf Plätze.

Platz 1: „Dürfen wir uns gemeinsam fürchten?“

Den etwas anderen Blick auf „Mein Kampf“ eröffnete dieses Interview. Solcher Sichtwechsel war angesichts der hitzigen, oft polemischen Diskussionen dringend nötig. Zum Beitrag …

Platz 1: „Wie Kritiker zu Antisemiten gemacht werden“

Häufig aufgerufen, häufig kommentiert: Die Meinungswellen schwappten hoch zur Rezension des Buches: „Hundert Jahre Heimatland?“ Dabei hatten viele Kommentatoren das Buch wohl nicht einmal gelesen. Zum Beitrag …

Platz 3: „Fuck Seemoz“

Doofe Schelte aus der rechten Ecke ist die seemoz-Redaktion gewohnt. Manchmal veröffentlichen wir solches Geschwätz zur Erheiterung unserer Leser und zur Mahnung an die Stänkerer. Zum Beitrag …

Platz 4: „Wir sind der Schmerz und nicht der Hass“

Wieder war die Skandal-Premiere im Stadttheater das Stadtgespräch. Dieses Mal ging es um die Gegenwehr der Theaterleute gegenüber allzu unsachlicher Kritik an ihrer Marketingidee. Zum Beitrag …

Platz 5: „Wenn Empörung die Auseinandersetzung verhindert“

Der Appell unseres Gastautoren, die Begleitumstände zur „Mein Kampf“-Premiere fairer zu diskutieren, wurde viel gelesen, aber wenig befolgt. Zum Beitrag …

Platz 6: „Mein Leben als Beförderungsfall“

Von der Unmöglichkeit, sein Fahrrad sorgenfrei in der Bahn zu transportieren, handelt dieser Text, der in einer Radler-Region wie dieser auf reges Interesse stieß. Zum Beitrag …

Spitzenreiter auf Facebook: Auch die Aufrufe auf dieser Plattform werden vom Theater und seinen Querelen beherrscht: „Was darf Theater-Kunst?“ liegt an der Spitze, gefolgt vom Appell „Wenn Empörung die Auseinandersetzung verhindert“. Und erst auf Platz 3 rangiert mit „Viel Lärm um so ein Theater“ der Text, um den es eigentlich gehen sollte: Die Premieren-Kritik von „Mein Kampf“.

Platz 7: „Was darf Theater-Kunst?“

Eine Frage, die in der Stadtverwaltung und im Stadttheater höchst unterschiedlich beantwortet wird. Der Zwist wird uns bis zum Ende der Nix-Ära weiter beschäftigen. Zum Beitrag …

Platz 8: „Viel Lärm um so ein Theater“

Da kam sie nun – die Kritik zur strittigen Premiere. Unsere Kritikerin war nicht sonderlich angetan. Zum Beitrag …

Platz 9: „Was für eine Sitzung!“

Und doch noch ein Top Ten-Text aus der Rubrik „Lokales“. Aber die launigen Protokolle aus dem Gemeinderat – und nichts anderes sind die wortgetreuen Reportagen – haben längst einen treuen Fanclub. Zum Beitrag …

Platz 10: „Wie gefährlich ist Radeln in Konstanz?“

Sehr gefährlich, wie die Polizei-Statistik belegt und seemoz exklusiv berichtet. Zum Beitrag …

hpk