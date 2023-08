Hiroshima und Nagasaki: Eine ewige Mahnung

(hr) Vergangenen Sonntag erinnerten Friedensfreund:innen am Konstanzer Münster mit einer Mahnwache an den menschenverachtenden Atombombenabwurf der amerikanischen Luftwaffe vor 78 Jahren, der die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki in Schutt und Asche legte. 92 000 Menschen starben sofort, 130 000 Menschen weitere kamen noch im selben Jahr ums Leben. Der Verein „KLAR“ – Kein Leben mit atomaren Risiken – fordert u.a. die Bundesregierung dazu auf, dem UN-Atomwaffenverbotsvertrag beizutreten, Entschädigungszahlungen an die Überlebenden von Nuklearwaffeneinsätzen zu leisten, sowie den Austritt Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe der NATO.