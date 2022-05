Hilfe für Geflüchtete: DRK Kleiderwerk erweitert Angebot und sucht Freiwillige

Das seit dem Jahr 2014 betriebene DRK Kleiderwerk erweitert angesichts der starken Nachfrage durch Geflüchtete sein Angebot. Um die große Nachfrage nach Kleidung für Geflüchtete bedienen zu können öffnet am 31.05.2022 der „Kleiderschrank“ am Stephansplatz. Um die Erweiterung des Angebots stemmen zu können ist der DRK Ortsverein dringend auf tatkräftige Unterstützung durch Freiwillige angewiesen.

Über 17.000 Kleidungsstücke wechseln pro Jahr im Kleiderwerk des DRK Ortsvereins in der Von-Emmich-Straße 2 den Besitzer. Das Kleiderwerk ist längst zu einem sozialen Treffpunkt in Petershausen geworden. Die Begeisterung für die Second-Hand-Idee sowie die Möglichkeit, günstig gute Kleidung zu erstehen, locken täglich Konstanzerinnen und Konstanzer aus allen Stadtteilen und Bevölkerungsgruppen ins Kleiderwerk. Mit dem Konstanzer Sozialpass gibt’s zudem einen Rabatt in Höhe von 50 Prozent.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine konnten rund 400 Geflüchtete aus der Ukraine unbürokratisch durch das Kleiderwerk mit Kleidung versorgt werden. Elke Müller, die Leiterin des DRK Kleiderwerks musste zeitweise Kleiderspenden aus der Bevölkerung auf die Warteliste setzen: „Die Spendenbereitschaft war überwältigend, unsere Lager waren innerhalb weniger Stunden überfüllt“.

Auf Grund der anhaltend hohen Nachfrage durch Geflüchtete, nicht nur aus der Ukraine, errichtet das Kleiderwerk nun am Stephansplatz eine Außenstelle. Für zunächst drei Monate stellt die Stadt Konstanz dem DRK ein Ladengeschäft zur Verfügung. Die Außenstelle „Kleiderschrank“ soll das „Kleiderwerk“ entlasten und den Geflüchteten einen schnellen Zugang zu dringend benötigter Kleidung ermöglichen.

Für die Erweiterung des Angebots sucht das DRK Kleiderwerk dringend Freiwillige, die insbesondere an Werktagen helfen können.

Interessierte wenden sich bitte an:

Ansprechpartner: Kai Mittendorf – Geschäftsführer DRK Ortsverein Konstanz

E-Mail: info@ov-kn.drk.de

Telefon: 07531 1229810

