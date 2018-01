Heute wird den ganzen Tag gestreikt

Letzten Montag hat sich die Vollversammlung der IG Metall-Vertrauensleute von Constellium, Amcor Flexibles und 3A Composites einstimmig dafür entschieden, ihren Forderungen mit einem ganztägigen Warnstreik Ausdruck zu verleihen. Der Singener Streik findet am heutigen Mittwoch statt.

Nachdem die vierte Verhandlungsrunde sowie ein weiterer Einigungsversuch am Wochenende keine Annäherung auf Arbeitgeberseite bewirken konnte und somit zu keinem Ergebnis in der laufenden Tarifrunde geführt hat, ist eine weitere Verschärfung der Arbeitskampfmaßnahmen unumgänglich, meinen die Vertrauensleute.

Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld, einen Anspruch auf eine kurze Vollzeit bis zu 28 Wochenstunden sowie einen Zuschuss für Beschäftigte, die Kinder haben, Angehörige pflegen oder in belastenden Arbeitszeitmodellen wie Schichtsystemen tätig sind. Für diese Forderungen haben sich in ganz Baden-Württemberg in den vorigen Wochen zehntausende Metallerinnen und Metaller an Aktionstagen, zentralen Kundgebungen und Warnstreiks beteiligt. Insgesamt hat die IG Metall die Beschäftigten in 70 baden-württembergischen Betrieben zu den ganztägigen Streiks aufgerufen.

MM