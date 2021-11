Heute ganztägige Warnstreiks im öffentlichen Dienst

In der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder ruft ver.di Südbaden Schwarzwald zu ersten ganztägigen Warnstreiks in der Region auf. Betroffen sind unter anderem die Hochschule Konstanz für Technik Wirtschaft und Gestaltung (HTWG) und das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Reichenau. Die Gewerkschaft erwartet in den beiden Betrieben zahlreiche Streikende.

Grund für die Arbeitsniederlegungen sind die stockenden Tarifverhandlungen im Länderbereich, bei der es noch kein Angebot gibt. Dabei hatte die Gewerkschaft ver.di moderate Forderungen gestellt: Fünf Prozent mehr Lohn für alle, mindestens aber 150 Euro monatlich. Derzeit liegt die Inflationsrate bei über vier Prozent. Weitere Informationen zur Gewerkschaftsforderung und dem Verhandlungsverlauf gibt es auf der ver.di-Website.

Der Warnstreik am ZfP Reichenau wird mit einer Kundgebung um 12 Uhr vor dem Casino im Zentrum seinen Höhepunkt erreichen. An der HTWG wird ebenfalls ganztägig gestreikt, hier erfolgt um 9 Uhr eine Schilder-Performance unter dem Motto „THE CÄSH in THE LÄND“. Danach beteiligen sich die Streikenden an der Kundgebung auf dem Gelände des ZfP Reichenau. Dort werden auch Streikende vom Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg aus Konstanz erwartet.

In dieser Woche liegt der landesweite Schwerpunkt in den Zentren für Psychiatrie und den Universitäten. Damit reagiert die Gewerkschaft auch in Baden-Württemberg auf die zweite Verhandlungsrunde bei den Ländern Anfang letzter Woche, bei der die Länder praktisch alle Forderungen rundweg abgelehnt haben. Bei den Streiks gelten die aktuellen Coronavorgaben eingehalten. Für die Krankenhäuser wurden Notdienste eingerichtet.

Text: MM

Foto (ver.di-Aktion zur Tarifrunde der Länder 2021 Anfang Oktober am Konstanzer Hafen): Pit Wuhrer