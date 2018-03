Herr Buff gibt sich die Ehre

Sea Palace soll das Luxushotel heißen, dem die Bäume des Büdingenparks zum Opfer fallen. Der Investor Hans Jürg Buff aus St. Moritz will in dieser Woche alle in Konstanz von seinen hochfliegenden Plänen überzeugen – die BürgerInnen, die Baumschützer, die GemeinderätInnen, die Skeptiker. In drei Terminen wird der Schweizer Hotelier für sein “Gesundheitsresort“ werben – Ausgang offen?

Bereits am heutigen Dienstag gibt es einen Ortstermin für alle Öffentlichkeit. Ab 16 Uhr will der umstrittene Schweizer Investor auf dem Büdingen Areal über seine Baupläne informieren und den Kritikern vom Verein Bürgerpark Büdingen die Stirn bieten. Denn natürlich sollen längst nicht so viele Bäume wie behauptet gefällt werden und natürlich wird der Hotelbau nicht so gewaltig wie befürchtet. Aber ein Stangengerüst, das die Dimensionen des Neubaus verdeutlichen sollte – von der Freien Grünen Liste lange gefordert – wird es nicht geben. Das ist dem Baudezernat zu teuer.

Tagsdrauf, am Mittwoch, taucht Herr Buff im Gestaltungsbeirat auf (14 Uhr, Rathaus Laube). Dieses Experten-Gremium des Gemeinderats ohne Entscheidungsbefugnis, in dem Architekten und Landschaftsplaner sitzen, die allein über die Ästhetik von Um- und Neubauten befinden, wird von der Stadtverwaltung zunehmend zu einem bestimmenden Arbeitskreis hochstilisiert (s. Beispiel Zoffingen). Doch das ist es laut Gemeindeordnung nicht. Es wird spannend zu beobachten sein, ob sich Gemeinderätinnen in diesem Beirat, der öffentlich tagt, im Sinne des Büdingen-Investors instrumentalisieren lassen.

Höhepunkt dann am Donnerstag: In der Gemeinderatssitzung steht das Thema Büdingen auf Platz eins der Tagesordnung. Und auch hier will Hans Jürg Buff wacker Rede und Antwort stehen. FGL, SPD und LLK pochen auf Einhaltung des gültigen Bebauungsplans, was die Buff-Pläne gehörig beschneiden würde. Auch aus der Verwaltung hört man, dass die Planungen des Investors im bisherigen Umfang nicht genehmigungsfähig seien. Doch ob die Bürgermeister-Riege dem nachgibt, ist eine der spannenden Fragen dieser Woche.

hpk

Im Folgenden die Stellungnahme des Vereins Bürgerpark Büdingen zu den Buff-Plänen und dem Agieren der Stadtverwaltung im Wortlaut: