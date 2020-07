Hausbesetzungen vor 40 Jahren: Wer hat noch Bilder?

(red) Bei der kürzlichen Besetzung der leerstehenden Immobilie in der Markgrafen­straße 10 fragten vor allem Jüngere, wie das denn damals gewesen sei, als beispielsweise das ehemalige Fernmeldegebäude am Fischmarkt (Bild) oder auch ein Haus an der Laube besetzt wurde. Erzählen lässt sich da vieles, aber es fehlt uns leider an gutem Bildmaterial. Somit eine Bitte, überwiegend an unsere älteren LeserInnen: Wer noch Aufnahmen aus jener Zeit hat, möge sie uns zur Verfügung stellen. Wir danken vorab herzlichst.