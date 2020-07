(Red.) Soeben wurde die Befürchtung laut, dass in dieser Nacht offensichtlich die Räumung des besetzten Hauses in der Markgrafenstraße 10 geplant ist. Die BesetzerInnen wären dankbar, wenn sich möglichst viele Leute an Ort und Stelle begeben würden, um ihre Solidarität mit den Instandbesetzern deutlich zu machen.