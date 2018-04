Hauptzoll wird Veranstaltungsort

Seit Ende 2013 ist der Hauptzoll für den motorisierten Verkehr in beide Richtungen gesperrt. Derzeit gestalten die Städte Kreuzlingen und Konstanz die rund 1000 m² große Fläche zu einem Platz für Veranstal­tungen und Ausstellungen um. Im Anschluss an die Eröffnung am Freitag, 25. Mai, um 17.30 Uhr, folgt die Vernissage der grenz­über­greifenden Fotoausstellung „Nicht Anfang und Ende. Ein Kunstprojekt über Migration innerhalb Europas“ von Florian Schwarz.

Nach einem längeren Bewilligungsverfahren zwischen den Städten Kreuzlingen und Konstanz sowie den schweizerischen und deutschen Zollbehörden konnte das Projekt diesen Monat in Angriff genommen werden. Der rund 1000 m² große Platz erhält einen grünen Farbanstrich, auf der Deutschen Seite heller als auf Kreuzlinger Boden. Als weiteres gestalterisches Element zum Tragen kommen diverse, den Platz strukturierende Betonkugeln. Gute Witterung vorausgesetzt, werden die Arbeiten Ende April in Konstanz abgeschlossen und Anfangs Mai in Kreuzlingen fortgesetzt.

Eröffnung mit Fotoausstellung

Die offizielle Öffnung des neuen Begegnungsortes erfolgt durch Stadtpräsident Thomas Niederberger und den Konstanzer Bürgermeister Dr. Andreas Osner um 17.30 Uhr. Anschließend werden Vize-Stadtpräsidentin Dorena Raggenbass und Zahide Sarikas, Stadträtin von Konstanz, die grenzübergreifende Fotoausstellung „Nicht Anfang und Ende“ von Florian Schwarz eröffnen.

Der am Bodensee lebende Künstler untersucht und visualisiert verschiedene Facetten der Migration innerhalb Europas. Das Kunstprojekt entstand im Rahmen des Konziljubiläums der Städte Konstanz und Kreuzlingen und wird gefördert durch den Kunstfonds Konzil. Unter dem Motto „Europa zu Gast“ dient der Kunstfonds der Förderung von Kulturprojekten, die Orte und Möglichkeiten der (inter-)kulturellen Begegnungen schaffen.

MM