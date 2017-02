Der „Arbeitskreises Nachhaltige Stadtentwicklung“ soll am 6.2.2017 um 20 Uhr im Konstanzer Treffpunkt Petershausen ins Leben gerufen werden. Die Initiative geht vom BUND Konstanz und anderen Organi­sationen aus. Alle Konstanzer BürgerInnen sind ein­geladen, sich aktiv einzubringen.

Schon lange fordern die Umweltverbände ein Umdenken beim Thema Wohnen, denn sowohl Flächenverbrauch als auch Qualität und Bezahlbarkeit von Wohnraum müssen eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Die Stadt Konstanz steht in der Pflicht, langfristig günstigen Wohnraum zu schaffen und zu erhalten. Was Konstanz braucht, sind Sozialwohnungen und günstige Mietwohnungen, die langfristig am Markt verfügbar sind, und keine hochpreisigen Eigentumswohnungen.

Die im Handlungsprogramm Wohnen prognostizierten Sickereffekte können in einer Schwarmstadt wie Konstanz nicht greifen, da sie durch Zuzug von außen zunichte gemacht werden. Die Frage, die sich stellt, ist: Ist es vernünftig und nachhaltig, die letzten Flächenreserven der Stadt einem kurzfristigen Bauboom zu opfern, an dessen Ende wiederum Mangel an bezahlbaren Wohnraum aber auf noch kleinerer Fläche steht? Oder brauchen wir nicht ein nachhaltiges Stadtentwicklungskonzept, das sowohl die Belange aller KonstanzerInnen mit einbezieht als auch die Belange der Natur? „Besser, nicht mehr!“ ist die Devise bei einem derart limitierten Flächenangebot wie in Konstanz.

Am 6.2.2017 um 20 Uhr (im Treffpunkt Petershausen) wird auf Initiative des BUND Konstanz und anderer Organisationen (BINSE, NABU, VCD, Mitglieder der FGL, Wohnwerkstatt Konstanz, Das bessere Verkehrskonzept) die Auftaktveranstaltung des „Arbeitskreises Nachhaltige Stadtentwicklung“ stattfinden. Alle Konstanzer Bürger/-innen sind eingeladen, sich aktiv einzubringen. Wir möchten ein echtes Alternativprogramm auf die Beine stellen, ein Handlungsprogramm „Besser Wohnen in Konstanz“. Es sollen im Arbeitskreis Fragen der Klimafestigkeit, Freiflächenkonzepte, Grüne Infrastruktur, Verkehrskonzepte, alternative Wohnformen, soziales Miteinander, Grenzen des Flächenverbrauchs und des Wachstums und vieles mehr diskutiert werden.

In der Auftakt- und Gründungsveranstaltung stellt der Verein „Wohnwerkstatt Konstanz“ sein soziales Wohnkonzept vor. Geplant ist, weitere Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themenschwerpunkten zu bilden. Wir wünschen uns eine breite Bürgerbeteiligung von Experten und interessierten Laien, von Betroffenen aus den Stadtteilen und Verbänden. Bitte merken Sie sich den Termin vor und diskutieren Sie mit.

Was: Auftaktveranstaltung Arbeitskreis „Nachhaltige Stadtentwicklung“

Wer: Alle Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Initiativen

Zeit: Montag, 6. Februar 2017 um 20 Uhr

Ort: Treffpunkt Petershausen

Rückfragen: Dr. Antje Boll; BUND Konstanz; 07531-15164; bund.konstanz@bund.net

MM