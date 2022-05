Hafner – Der nächste Schritt

Die Entwicklung des neuen Stadtteils Hafner geht einen weiteren Schritt voran. Im Rahmen einer Infoveranstaltung am Donnerstag, dem 12. Mai, ab 19 Uhr in der Wollmatinger Halle wird die Projektgruppe über den aktuellen Stand des Projektes informieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig; während der Veranstaltung gilt aber Maskenpflicht. Hier die Einladung der Stadt.

Neben dem neuesten Stand der städtebaulichen Rahmenplanung und den aktuellen Ergebnissen des Forschungsprojektes Hafner_KliEn zur klimaneutralen Entwicklung des Hafners werden außerdem der formale Ablauf und Prozess des Bebauungsplanverfahrens für den ersten Bauabschnitt vorgestellt. Es wird auch Raum für Austausch und Diskussion geben.

Auftakt zur Veranstaltungsreihe

Die Infoveranstaltung am 12. Mai ist der Auftakt einer größeren Veranstaltungsreihe, welche die Bürgerinnen und Bürger in regelmäßigen Abständen über den Fortschritt des Projektes informieren sowie weiterhin Möglichkeiten zur Beteiligung geben wird. Geplant sind in diesem Rahmen Workshops zu einzelnen planerischen Themenschwerpunkten (bspw. Grün und Freiraum, Energie und Klima, Anbindung an Wollmatingen etc.). Weitere Termine werden zu gegebenem Zeitpunkt bekannt gegeben.

Frühzeitige Beteiligung 25.04. – 27.05.

Im März wurde mit Beschluss des Gemeinderates das Verfahren zur Aufstellung eines rechtsverbindlichen Bebauungsplans für den ersten Bauabschnitt begonnen. Im Rahmen einer sogenannten frühzeitigen Beteiligung gibt es schon jetzt vom 25. April bis zum 27. Mai die Möglichkeit zur Abgabe von Stellungnahmen in Bezug auf dieses Vorhaben.

Öffentliche Bekanntmachung Bebauungsplan „Hafner Nordwest“.

Infoveranstaltung am 12. Mai, 19 Uhr in der Wollmatinger Halle, Schwaketenstraße 31, 78467 Konstanz.

