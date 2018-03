In Deutschlands Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen fehlen zigtausende Pflegekräfte – die Gründe dafür sind unter anderem die vergleichsweise geringe Bezahlung, das schlechte Berufsimage und gesundheitliche Beeinträchtigungen der professionell Pflegenden. Dazu gibt es am Freitag in Konstanz eine Veranstaltung der Linken. Referentin ist eine langjährige Personalrätin aus Tübingen.

Verantwortlich für den Pflegenotstand sind nicht zuletzt politische Versäumnisse. Die Linke Konstanz fordert mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen und eine anständige Bezahlung – dazu haben linke KreisrätInnen erst jüngst einen Antrag im Kreistag eingebracht, den PflegerInnen im Gesundheitsverbund des Landkreises freiwillige Zulagen zu gewähren.

Die Linke Konstanz lädt an diesen Problemen Interessierte am Freitag, 23. März, zu einer Veranstaltung im Rahmen der Konstanzer Frauenwoche ein. Als Referentin konnte Gerlinde Strasdeit gewonnen werden, die über die Zustände im Gesundheitswesen referieren und die verschiedenen Facetten des Themas beleuchten wird. Strasdeit ist seit 1999 Stadträtin in Tübingen und engagiert sich seit über 25 Jahre als Personalrätin für die Interessen von Beschäftigten am Tübinger Uniklinikum. Zudem sitzt sie im Aufsichtsrat der Tübinger Altenhilfe und ist Mitglied des ver.di-Vorstands.

MM

Gute Pflege für alle! Freitag, 23. 03. 2018, 19 Uhr, Quartierszentrum am Tannenhof 2