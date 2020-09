Großer Andrang bei BAS-Podiumsdiskussion

(red) Volle Hütte konnte die Bürgervereinigung Allmannsdorf-Staad (BAS) vergangenen Freitag bei ihrer Podiumsveranstaltung zur Oberbürgermeisterwahl registrieren. Corona-bedingt musste etlichen Interessierten sogar der Einlass in die Turnhalle Allmansdorf verwehrt werden. Die BAS hat die Einlassungen der fünf Kandidaten deshalb in einer Videoaufzeichnung dokumentiert. Wer also am 11. 9. keinen Platz mehr gefunden hat, kann hier nachsehen und -hören, was Uli Burchardt, Andreas Hennemann, Andreas Matt, Jury Martin und Luigi Pantisano zu Themen zu sagen hatten, die im Vorort und der Gesamtstadt auf den Nägeln brennen.

Der Übersichtlichkeit wegen eine zeitliche Gliederung der besprochenen Themen:

Um Nachhaltigkeit geht es ab Minute 16,25; über Stadtentwicklung wird ab Minute 44,20 geredet, Bürgerbeteiligung kommt nach 1 Stunde, 21,50 Minuten dran, und die Verkehrswende ist ab 1 Stunde, 39,22 Minuten Thema. Weitere Fragen aus dem Publikum finden sich zudem hier.