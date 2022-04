Morgen, Samstag 9.4., organisiert die Seebrücke Konstanz unter dem Motto „Grenzenloser Schutz – Grünes Licht für Aufnahme“ um 14 Uhr eine Kundgebung am Kaiserbrunnen auf der Marktstätte in Konstanz. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht die Solidarität mit allen geflüchteten Menschen.

Redebeiträge wird es von Normen Küttner (FGL Konstanz), Simon Pschorr (LL Konstanz), Save me Konstanz e. V. und der Seebrücke Konstanz geben. Die Kundgebung findet im Rahmen des Aktionstags „Grenzenloser Schutz – Grünes Licht für Aufnahme“ der Seebrücke Baden-Württemberg und des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg statt.

Angesichts des russischen Angriffskrieges kommen immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine auch in Deutschland an. Eine große Hilfs- und Aufnahmebereitschaft zeigt sich, Unterbringung und Versorgung werden zeitnah ermöglicht. Die Seebrücke ruft dazu auf, den betroffenen Menschen nachhaltig Schutz zu gewähren.

Mit dem Aktionstag möchte die Seebrücke aber auch daran erinnern, gerade jetzt das Leid der Menschen, die bereits seit vielen Jahren auf der Flucht sind, nicht zu vergessen oder in den Hintergrund treten zu lassen. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan, der Krieg in Syrien und im Nordirak – all dies und viel mehr führt schon seit vielen Jahren und auch noch weiterhin dazu, dass Menschen fliehen müssen.

Während Flüchtlinge aus der Ukraine an der ungarisch-polnischen Grenze mit offenen Armen empfangen werden, lässt die EU weiter zu, dass an den EU-Außengrenzen bspw. an der belarussisch-polnischen Grenze, im Mittelmeer oder in Spanien am Zaun zu Melilla schwerste Menschenrechtsverletzungen stattfinden und Menschen auf der Flucht dort sterben. Die Seebrücke und der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg fordern darum schon lange, dass endlich auch für Baden-Württemberg ein Landesaufnahmeprogramm installiert wird, in dem Menschen, die auf ihrer Flucht in das Elend der Lager an den Außengrenzen geraten sind, aufgenommen werden.

Wann? 9.4., 14 Uhr

Wo? Kaiserbrunnen Konstanz

Text und Bild: Seebrücke Konstanz