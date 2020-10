Grafi10: Tombola der Solidarität

Erschreckend hohe Mieten bei gleichzeitigem Wohnungsleerstand bewegten junge Aktivist*innen, zur Tat zu schreiten: Am 18. Juli 2020 besetzten sie ein seit Jahren leerstehend vor sich hinbröckelndes Haus in der Markgrafenstraße in Konstanz. Die von Polizeikräften gewaltsam beendete Aktion soll für die Beteiligten (teure) juristische Folgen haben. Mit einer Tombola will eine feministische Gruppe jetzt Unterstützung organisieren.

Die Hoffnung, die leerstehende Immobilie in ein solidarisches Wohnprojekt zu verwandeln, zerstob leider schnell. Schon nach vier Tagen schickten die staatlichen Behörden ein gewaltiges Polizeiaufgebot vorbei, das dem Instandbesetzungsversuch in der „Grafi 10“ abrupt den Garaus machte. Die 14 Aktivist*innen, die man damals aus dem Haus geschleppt hatte, sollen jetzt auch noch bestraft werden.

„Medusa“, eine im Landkreis aktive feministische Gruppe, will die Betroffenen damit nicht allein lassen und hat sich deshalb eine coole Unterstützungsaktion ausgedacht.

„Um den Aktivist*innen zu danken und sie nicht mit ihren Repressionskosten alleine zu lassen“, schreiben die Feministinnen, „veranstaltet Medusa eine Tombola. Die Lose dafür werden schon seit einiger Zeit verkauft und sind noch bis zum 31. Oktober an verschiedensten Verkaufsstellen erhältlich. Diese sind der Horst Klub (Kreuzlingen), der Jugendtreff Contrast e.V. (Konstanz), das Tattoo-Studio PIIXS (Allensbach), die Buchhandlung Schwarze Geiß (Konstanz) und der Secondhand Laden Comeback Vintage (Ravensburg).

Ein Los kostet 5 €, der Erlös wird vollständig an Menschen der ‚Grafi10‘ gespendet. Am 1. November werden dann die Gewinner*innen der Preise auf der Facebook-Seite ‚Medusa Bodensee‘ bekannt gegeben. Die Glücklichen erwarten zum einen großartige Gutscheine, wie etwa ein Tattoo-Gutschein im Wert von 250 € für das Studio PIIXS, Getränke im Contrast e.V. und Horst Klub, sowie kostenloser Eintritt im Zebra Kino Konstanz. Außerdem können ein Gemälde, T-Shirts, Schnaps und Trostpreise ergattert werden. Also: Lose kaufen und solidarisch sein – betroffen sind 14, gemeint sind wir alle!“

MM/jüg

