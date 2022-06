Gewalt im Jugendsport. Woran liegt´s?

Die Mentor Stiftung, der Stadtsportverband Konstanz und das Amt für Bildung und Sport der Stadt Konstanz laden am 4. Juli 2022 ab 19.30 Uhr zu einem kostenfreien Impulsvortrag in das Foyer der Schänzle-Halle ein. Das aktuelle Thema: Gewalt im Jugendsport.„Spielabbruch wegen Beleidigung“, „Bedrohung einer Schiedsrichterin“, „Pöbelnder Vater auf Tribüne“ – das sind Schlagzeilen, die den LeserInnen immer häufiger in der lokalen Presse begegnen. Gewalt im Jugendsport ist ein ernstes Thema und während der Pandemie hat es an Brisanz gewonnen.

Jugendliche, die sich monatelang nicht auspowern konnten, treffen aufeinander – und geraten aneinander. Mitunter angeheizt von Eltern, die – statt Vorbild zu sein und für Deeskalation zu sorgen – kritische Situationen noch verschärfen. Die Leidtragenden: TrainerInnen und SchiedsrichterInnen, die vergebens zu beschwichtigen versuchen. Entscheidend ist, Gewalt im Jugendsport von vornherein keinen Raum zu geben.

Bei dem Vortrag am 4. Juli sprechen Jürgen Berger, Antigewalt- und Coolness-Trainer®, Werkzeugmacher, Erzieher und Theaterpädagoge, und Sybille Perez Rodriguez, Geschäftsführerin der Mentor Stiftung Deutschland. In 60 Minuten gehen die Vortragenden den Fragen nach, wann Gewalt im Jugendsport beginnt, wie sie sich auswirkt und was jede und jeder einzelne dagegen tun kann.

Der Vortrag richtet sich an TrainerInnen, FunktionärInnen, Eltern und Interessierte. Ziel ist es, ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass Gewalt bereits bei der Sprache beginnt – oft lange bevor es handgreiflich wird. Der Schlüssel zu einem gewaltfreien Miteinander liegt im respektvollen Umgang aller Beteiligten untereinander.

Um eine verbindliche Anmeldung an Heinz Krahnen:

krahnen.heinz@ssv-kn.de bis 15. Juni 2022 wird gebeten.

Wann? 4. Juli 2022, 19.30 Uhr

Wo? Schänzle-Halle Konstanz

Text: Medienmitteilung

Bild: Pixabay