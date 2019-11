Georg Elser ist mittlerweile einer der bekanntesten Menschen aus dem Widerstand gegen den Faschismus, gerade in Konstanz, wo er ja noch am Abend seines Attentates nahe dem Hauptzoll festgenommen wurde. Sein allein geplanter und ausgeführter Attentatsversuch auf Hitler jährt sich am 8. November zum 80. Mal. An Elser erinnert am Freitag eine szenische Lesung mit Musik der Band „freywolf“. Zu hören ist an diesem Abend eine Collage aus dem Verhörprotokoll und Liedern des Widerstands.

Vor 80 Jahren versuchte Georg Elser mit seinem Attentat auf Adolf Hitler in das Rad der Geschichte zu greifen. Das Protokoll seines Verhörs durch die Gestapo ist ein einzigartiges Zeugnis über diesen Handwerker aus Königsbronn. Es entsteht ein eindrucksvolles Bild seines Werdegangs, seiner Entschlossenheit zur Tat und seines Mutes zum aktiven Widerstand. Seine Aussagen und seine Bekenntnisse zu den Menschenrechten sind klar, von der Propaganda der Nazis ließ er sich nicht beeindrucken. Elser war in den späten zwanziger Jahren in Konstanz in den der KPD nahestehenden Roten Frontkämpferbund eingetreten und seinen linken Überzeugungen treu geblieben.

In der szenischen Lesung kommt Elser selber zu Wort. Anhand des Protokolls wird sein Leben von Kindheit und Jugend auf der Ostalb über seine Konstanzer Jahre 1925 bis 1932 bis hin zu jener kritischen Zeit dargestellt, in der er den Anschlag auf Hitlers Leben am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller vorbereitete und ausführte.

Die szenische Lesung wird von bewegenden Liedern aus dem Widerstand und Eigenkompositionen der Gruppe „freywolf“ begleitet.

red/MM

Bild: Georg Elser – Denkmal von Markus Daum (Foto: Luciana Samos)

Georg Elser – Allein gegen Hitler

Szenische Lesung mit Musik

Zum 80. Jahrestag des Attentats

Freitag, 8. November, 19 Uhr

Landratsamt Konstanz