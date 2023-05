GEMS: Die kulturellen Highlights im Mai

Das Singener Kulturzentrum wartet auch diesen Monat wieder mit einem unterhaltsamen Mix von (musikalischen) Kabarett- und Theater-Veranstaltungen auf. Am 4. Mai kommt Lara Ermer – Autorin, Moderatorin und Comedienne, die es versteht, wortgewandt mit dem Wechsel aus rabiater Sprache und feinen Zwischentönen zu spielen. Ein weiterer Tipp ist sicherlich das Stück der Theatergruppe tACTlos „Krieg: Stell dir vor, er wäre hier“. Die Autorin Janne Teller wagt mit ihrem Text ein aufrüttelndes Gedankenexperiment, das die Theatergruppe tACTlos bewegend umsetzt.

Worauf sich das geneigte Publikum sonst noch im Mai freuen darf, steht hier:

Lara Ermer – Zuckerjokes und Peitsche

Am 04. Mai spielt Lara Ermer ihr erstes abendfüllendes Soloprogramm „Zuckerjokes und Peitsche“ in der GEMS in Singen. Spielerisch widmet sich Ermer gesellschaftlichen Zeitgeist-Themen. Egal, ob Sexismus im Alltag, ihre eigene Inkonsequenz in Sachen nachhaltigere Lebensweise oder der Irrwitz von Damen-Hosentaschen und Luxus-Camping – Lara Ermer widmet sich unerschrocken und sachlich fundiert den Inhalten, die die Welt bewegen.

Mit liebevoller Schärfe und virtuosem Tempo bereitet sie dem Publikum eine fulminante Achterbahnfahrt durch die Absurditäten des Alltags. Mal schonungslos zugespitzt, mal zuckersüß verpackt, stellt Lara Ermer so manche Selbstverständlichkeit unserer Gesellschaft in Frage. Es hat noch nie so viel Spaß gemacht, sich Witz und Wort um die Ohren peitschen zu lassen!

Am 4. Mai um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Tauschrausch – ImproComedy

Die Stars der Comedy Stube und des Tübinger Improvisationsdauerbrenners Theatersport kommen nach Singen in die GEMS. Helge Thun, Mirjam Woggon und Jakob Nacken präsentieren ein Impro-Comedy Format, dass es nur in Stuttgart, Reutlingen, Herrenberg und Singen zu sehen gibt!

Einfach Dinge mitbringen, die Sie schon lange loswerden wollten und staunen, was daraus für abenteuerliche Szenen, Sketche und Lieder aus dem Stegreif entstehen: Der alte Reiseführer aus Südtirol als Musical? Die aussortierte CD von Pur im Mittelpunkt einer Mordermittlung? Die hässliche Krawatte vom letzten Geburtstag als Freestyle Rap? Jeder Abend ist anders, aber immer urkomisch und am Rande der Genialität. Und hinterher kann der ganze Schrott auch gerne untereinander getauscht werden! Das ist besser als Flohmarkt und lustiger als eBay.

Am 7. Mai um 19:30 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Luksan Wunder – WTFM 100,Null

Die Comedy-Truppe Luksan Wunder präsentiert ihre neue Live-Show im Singener Kulturzentrum. Wer in letzter Zeit im Internet unterwegs war, dürfte um Luksan Wunder kaum herumgekommen sein: Das Comedy- und Satire-Kollektiv aus Berlin treibt vornehmlich im Netz, aber auch in sämtlichen anderen Medien (TV, Radio, Podcast, Musik) sein wunderliches Unwesen und parodiert dort alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist und produziert so am laufenden Band virale Hits.

Die Videos der Crew bringen es weltweit auf über eine halbe Milliarde Klicks. „WTFM 100,Null“ funktioniert wie die Videos und die ebenfalls erfolgreiche Podcast-Show von Luksan Wunder: In verblüffend hoher Schlagzahl werden Gags und Formate gefeuert – mal Musik, mal Video, mal Sketch. Der anspielungsreiche Humor schwimmt im stürmischen Bermudadreieck von Postmoderne, Pubertät und Parodie.

Am 12. Mai um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Anna Mateur – Kaoshüter

Anna Mateur tanzt. Sie singt. Sie spontant. Und macht Musik mit der wohl geilsten Stimme seit Nina Hagen …! Anna Mateur ist diese großartige, wundersame Erscheinung, die mit ihrem sagenhaften Stimmvolumen und abgrundkomischen Witz-Ernst alles in den Schatten stellt, was sich hierzulande als Groß-Kunst, Klein-Kunst, Neben- oder Zwischen-Kunst zu behaupten versucht. Anna Mateur ist: Sonder-Kunst!

Sie enttarnt das Groteske der Normalität, das Monströse des Mittelmaßes und den Zusammenhang von Komfort und Konformismus. All das mit den Mitteln der Gebrauchskunst: Liedgut unchained. Cover. Songs. Ein Abend, an dem die Symbiose von Gefühl und Erkenntnis für die ganz große Katharsis sorgt. Expect the unexpected. Das ist Annamateur!

Am 14. Mai um 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Theatergruppe tACTlos – Krieg: Stell dir vor, er wäre hier

Stell dir vor, es ist Krieg – nicht irgendwo weit weg, sondern hier in Singen. Die demokratische Politik ist gescheitert und faschistische Diktaturen haben die Macht übernommen. Du bist auf der Flucht und lässt alles hinter dir. Dein Vater will mit deiner Familie nach Ägypten fliehen, um dort ein neues Leben aufzubauen. Es ist nicht einfach, aber ihr habt Glück und bekommt Asyl, auch wenn das Land eigentlich keine weiteren Flüchtlinge aufnehmen möchte. Endlich seid ihr in Sicherheit, deine Eltern dürfen Arbeit suchen, deine Schwester in die Schule gehen. Du hingegen bist für die Schule inzwischen zu alt. Vor fünf Jahren hattest du dir deine Zukunft noch ganz anders vorgestellt, wolltest studieren gehen. Jetzt schlägst du dich irgendwie durch. Du fühlst du dich als Außenseiter, sehnst dich nach zu Hause. Doch wo ist das?

Die Bestsellerautorin Janne Teller wagt mit ihrem Text ein aufrüttelndes Gedankenexperiment, das die Theatergruppe tACTlos des Singener Friedrich-Wöhler-Gymnasiums in ein bewegtes und bewegendes Theatererlebnis überträgt.

Das Stück ist für Kinder im Grundschulalter oder jünger nicht geeignet. Aufgrund der begrenzten Zuschauerzahl von circa 80 Personen wird eine Reservierung unbedingt empfohlen.

Am 26. und 27. Mai um 18:00 und 20:00 Uhr im Kulturzentrum GEMS.

Weitere Informationen und Tickets hier.

MM/ans; Bild: Lara Ermer, © Marvin Ruppert