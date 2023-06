Gemeinderat benennt Straßen um

Nachdem die Straßenbenennungskommission bereits mehrmals zum Thema Umbenennung von Straßen getagt hat, traf der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 die endgültigen Entscheidungen.

Hier eine Mitteilung der Stadtverwaltung:

Die Franz-Knapp-Passage wird in Rathauspassage umbenannt. Die Otto-Raggenbass-Straße heißt künftig Emma-Herwegh-Straße, die Conrad-Gröber-Straße wird zur Jacob-Picard-Straße. Die Felix-Wankel-Straße wird in Robert-Gerwig-Straße umbenannt, die Werner-Sombart-Straße in Ralf-Dahrendorf-Straße und die Hindenburgstraße in Matthias-Erzberger-Straße.

Weiterhin beschloss der Gemeinderat die Anbringung von Ergänzungstafeln, die die Umbenennung erläutern. Auch wurde die Stadtverwaltung beauftragt, mögliche Entschädigungen für Unternehmen und Betriebe zu prüfen, die von der Straßenumbenennung betroffen sind.

Die Umbenennung der Straßen wird voraussichtlich im Herbst dieses Jahres vollzogen, sobald die Entscheidung über mögliche Entschädigungen für betroffene Gewerbetreibende im Gemeinderat gefallen ist.

Text: MM/red, Bild: Holger Reile