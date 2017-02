Geht Nix nach Trier?

(hr) Dass das Verhältnis zwischen dem Konstanzer Theaterintendanten Christoph Nix und der Verwaltungsspitze problematisch ist, um es mal moderat zu formulieren, weiß man in der Stadt. Lange schon fragt man sich, wie lange das noch gut gehen soll. Laut Trierer Volksfreund vom 6.2. liebäugelt Nix damit, sich in Trier für den Posten des Kulturdezernenten zu bewerben. Die Bewerbungsfrist endet am 9. Februar.

