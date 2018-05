Gassenfreitage demnächst wieder mit (lauter) Musik

Am Freitag nächster Woche, 1. Juni, ist wieder Gassenfreitag in der Niederburg. Und dann werden erneut heiße Rhythmen in fast gewohnter Lautstärke durch die Gassen des ältesten Konstanzer Stadtteils schallen: Denn am Abend nach dem Feiertag dürfen wieder Musikverstärkeranlagen „in moderater Form“ eingesetzt werden – das haben der neue Vereinsvorstand und die Stadtverwaltung Konstanz jetzt vereinbart.

Am ersten Gassenfreitag des Jahres 2018 wurde von den zahlreichen Besuchern die Musik in den Gassen schmerzlich vermisst – es gab nur kleinere akustische Darbietungen, wie z.B. in der sonst auch am Gassenfreitag eher ruhigen Tulengasse. Der neue Vereinsvorstand und die Stadtverwaltung Konstanz haben sich jetzt noch einmal gemeinsam um eine bessere Lösung bemüht, die sowohl den Gassenfreitag lebendig erhält als auch den berechtigten Anliegen der ruhebedürftigen Anwohner gerecht werden soll.

Nun dürfen Musikverstärkeranlagen „in moderater Form“ eingesetzt werden. Die Ohren der Anwohner werden durch entsprechende Vorkehrungen geschützt – warten wir ab, was Musikern und Wirten da einfällt. Damit dürften die beliebten Gassenfreitagsbands klarkommen, schließlich sind keine Rockkonzerte geplant. Und die Besucher werden sich freuen, dass ihr Bummel durch die Gassen wieder, wie gewohnt, musikalisch untermalt wird. Die Veranstalter bitten aber auch alle Teilnehmer um Verständnis, wenn jegliche Aktivitäten um 22 Uhr beendet werden müssen.

Also alles wieder auf Anfang: Die Anwohner werden ihre kleinen Flohmarkttische vor die Tür stellen, die Geschäfte und Galerien locken mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr, Musikanten blasen, klimpern und trommeln in der Kloster- oder Inselgasse und man trifft sich zu einem Gläschen Wein oder auch zweien vor den Weinstuben. Wenn, ja wenn das Wetter mitspielt.

Weitere Gassenfreitage 2018: 6.Juli, 3.August, 7.September, 5.Oktober – jeweils von 18:30 bis 22 Uhr.

MM/hpk

