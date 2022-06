Freunde der Räuberhöhle feiern Zehnjähriges

Die „Räuberhöhle“ in Ravensburg ist nach wie vor Kult. Seit 1978 versteht sich die Gastwirtschaft auch als Treffpunkt für Menschen jeder Couleur: Hier trinkt der Arbeitslose neben der Rechtsanwältin und dem Studenten sein Bier oder Weinschorle, wie auch der Alteingesessene neben der „Reing’schmeckten“.

Wie seemoz mehrfach berichtete (siehe u. a. hier), war diese „natürlich gewachsene soziale Begegnungsstätte“ vom Abriss bedroht. Um dies zu verhindern, gründete sich 2010 eine Bürgerinitiative für den Erhalt der Räuberhöhle und des Biergartens, die zwei Jahre später in den Verein „Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.“ überging. Die Aktionen und Unterstützung der Räuberhöhlen-FreundInnen durch rund 700 Vereinsmitglieder waren erfolgreich, die Höhle bleibt an der Burgstraße 14. Die meisten RavensburgerInnen, inklusive Gemeinderat, sind inzwischen davon überzeugt, dass die Gaststätte ein schützenswertes Kulturgut mit Alleinstellungsmerkmal in Oberschwaben ist. Denn „jeder Mensch braucht eine Höhle“. Nun feiert der Verein sein zehnjähriges Bestehen an diesem Wochenende – mit einer Ausstellung und einer zünftigen Jubiläumsparty.

Am Freitag, den 24. Juni um 18.30 Uhr, findet die Vernissage der Fotoausstellung von Made Höld in der Ravensburger Kultkneipe statt. Aber nicht nur Bilder werden zu bestaunen sein, der Fotograf wird auch viele Anekdoten der letzten zehn Höhlen-Jahre zum Besten geben. Und am darauffolgenden Abend, Samstag, den 25. Juni um 18 Uhr, steigt die große Jubiläumsparty mit der Rock’n’Roll und Hausband „Bub and the Bubbles“ und einem Auftritt des Höhlen-Chors – alles bei freiem Eintritt!

MM/ans

Bild: Freunde der Räuberhöhle 2012 e.V.