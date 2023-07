Freie Plätze im Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche

In Konstanz ist auch in den großen Ferien ziemlich viel geboten, von einigen Zeitreisen übers Rettungsschwimmen bis hin zu Kunst und Klettern. Hier eine kleine Auswahl mit großem Unterhaltungswert.

Was uns Knochen erzählen – Einblicke in die Anthropologie

Wann: Di., 8. Aug., 9:00 bis 12:00

Treffpunkt: Rosgartenmuseum

Alter: 10–14 Jahre

Kosten: 15,00 €

Veranstalter: Rosgartenmuseum

Bei archäologischen Ausgrabungen werden auch häufig Skelette gefunden. In den menschlichen Knochen sind viele Informationen über frühere Zeiten und die Lebenssituation der Menschen gespeichert. Anthropologinnen und Anthropologen können aus diesen Knochen das Wissen quasi herauslesen. In diesem Workshop bekommt Ihr Einblicke in die Arbeit der Anthropologie, dürft selbst forschen und an Knochen ablesen, welche Geheimnisse sie Euch preisgeben.

Gästeführerin: Carola Berszin (Anthropologin)

Mitbringen: Neugier und ein kleines Vesper.

Leben im Mittelalter & mittelalterliches Spielzeug basteln

Wann: Mi., 9. Aug., 9:00 bis 12:00

Treffpunkt: Rosgartenmuseum

Alter: 6–8 Jahre

Kosten: 15,00 €

Veranstalter: Rosgartenmuseum

Das Mittelalter ist ganz schön weit weg – aber die Menschen waren uns doch ähnlich. Was hat man im Mittelalter gegessen und getrunken? Welche Kleidung trug man und wie sah Konstanz im Mittelalter aus? Womit spielten die Kinder? Gemeinsam mit Sofi entdeckst Du das Leben im Mittelalter und im Anschluss basteln wir Spielzeug nach mittelalterlichem Vorbild.

Gästeführerin: Sofi Schilow (Kunstwissenschaftlerin)

Mitbringen: Neugier, Spielfreude und ein kleines Vesper.

Kletterworkshop

Wann: Fr., 18. Aug., 10:00 bis 13:00

Treffpunkt: 10 Uhr am KiKuZ, Rebbergstr. 34-36, 78464 Konstanz

Alter: 8–12 Jahre

Kosten: 6,00 €

Veranstalter: Evangelisches Jugendhaus

Wer von Euch hat schon einmal voller Neid eine Fliege beobachtet, die ohne Probleme eine senkrechte Wand hochläuft? Für uns Menschen unmöglich!? Aber was Fliegen einfach so machen, können wir gesichert mit einem Seil, Klettergurt und Karabiner auch! Wir klettern die senkrechte Wand des KiKuZ hoch, nur mithilfe von ein paar Griffen und Tritten. Unter sachkundiger Anleitung könnt Ihr so oft, so schnell oder so langsam klettern wie Ihr wollt, natürlich immer von uns gesichert. Wer sich für Sicherungstechniken, Knoten oder „Blindklettern“ interessiert, ist in diesem Workshop auch an der richtigen Adresse.

Treffpunkt: ist das KiKuZ. Der Kurs findet auch bei Regen statt.

Mitzubringen sind Turnschuhe, Sportkleidung, Vesper und Getränk.

Ein Tag mit einem Rettungsschwimmer

Wann: Mo., 21. Aug., 13:45 bis 17:00

Treffpunkt: 13.45 Uhr DLRG Vereinsheim, Weiherhofstraße 12

Alter: 8–12 Jahre

Kosten: 3,00 €

Veranstalter: DLRG

Wenn Ihr etwas über die Aufgaben und Tätigkeiten eines Rettungsschwimmers lernen wollt, dann schaut bei uns vorbei. Wir bieten Euch einen Einblick in unser Vereinsheim, unsere Fahrzeughalle und allgemein in unsere Arbeit als ehrenamtliche Kräfte.

Wir werden uns in unserem Vereinsheim, in der Weiherhofstraße 12 in Konstanz um 13:45 Uhr treffen. Wir werden ungefähr drei Stunden für unsere Veranstaltung benötigen und gegen 17 Uhr fertig sein.

Sollte sich etwas ändern, werden wir Euch rechtzeitig informieren.

Wir freuen uns über Eure Anmeldungen.

Eure DLRG – Jugend Konstanz

Mittelalterliche Münzgeschichten und Geldbeutel basteln

Wann: Mi., 30. Aug., 9:00 bis 12:00

Treffpunkt: Rosgartenmuseum

Alter: 8–10 Jahre

Kosten: 15,00 €

Veranstalter: Rosgartenmuseum

Heute bezahlen wir vieles mit Karten oder sogar mit dem Handy. In vielen Teilen Europas gibt es nur noch den Euro als Zahlungsmittel. Doch wie war das früher? Mit was hat man im Mittelalter bezahlt und wie entstand Geld? Wo bewahrte man es auf? Die Antwort auf diese und weitere Fragen entdeckst Du mit Julia in diesem Workshop. Im Anschluss bastelst Du Dir einen eigenen Geldbeutel nach mittelalterlichem Vorbild.

Gästeführerin: Julia Schulz (Kunsthistorikerin und Historikerin)

Mitbringen: Neugier und ein kleines Vesper.

American Football mit den Konstanz Pirates erleben

Wann: Di., 5. Sept., 11:00 bis 16:00

Treffpunkt: Sportgelände Schänzle, Winterersteig 3

Alter: 8–16 Jahre

Kosten: 15,00 €

Veranstalter: SC KN-Wollmatingen-Abt. American Football

Du wolltest immer schon mal American Football spielen, aber hattest bisher noch nicht die Gelegenheit dazu? Dann haben die Konstanz Pirates hier was für Dich! Wir geben Dir die Möglichkeit, einen ganzen Tag lang Deinen Lieblingssport hautnah und vor Deiner Haustür zu erleben! Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, wir zeigen Dir die wichtigsten grundlegenden Techniken und Regeln, um noch am selben Tag Dein Können bei einem kleinen Turnier auf die Probe zu stellen.

Unsere Coaches freuen sich auf dich! Ready, Set, Hut!

Mitbringen: Sportbekleidung und – falls vorhanden – Fußball-/Kunstrasenschuhe, Kopfbedeckung, Sonnencreme, Trinken, Vorkenntnisse oder Ausrüstung sind nicht erforderlich.

Verpflegung mittags inklusive. Bitte evtl. Essensunverträglichkeiten mitteilen.

Text: Diverse, Symbolbild: Luna Lovegood via Pexels