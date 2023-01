Fotografie gegen Neofaschismus in Deutschland

Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist*innen (VVN-BdA) setzt sich seit ihrer Gründung 1947 mit unterschiedlichsten Aktionsformen gegen Faschismus in all seinen Facetten und für eine antifaschistische Zukunft ein. Kommenden Montag startet nun eine Ausstellung der Konstanzer VVN-BdA Kreisvereinigung zum Thema „Neofaschismus in Deutschland“, die in Kooperation mit zahlreichen weiteren Konstanzer Initiativen ins Leben gerufen wurde. In einer Pressemitteilung erläutern die Organisator*innen Hintergründe und Rahmenprogramm der Ausstellung.

Neofaschismus den Boden unter den Füßen wegziehen

Ganz gleich, ob AfD, Compact oder Querdenker*innen – in den letzten Jahren hat sich in der neofaschistischen Bewegung viel getan. Insbesondere durch die AfD hat diese eine starke organisierende Kraft gewonnen und Sammelbewegungen wie Querdenken bringen scheinbar ganz normale Bürger*innen sowie gestandene Neofaschist*innen gemeinsam auf die Straße, während in den sozialen Medien gleichzeitig offen Verschwörungstheorien verbreitet werden. Die Ausstellung „Neofaschismus in Deutschland“ des VVN-BdA – seit 1985 die siebte Auflage – nimmt all diese Entwicklungen anhand von Fotos neofaschistischer Veranstaltungen, Demonstrationen und wichtiger Akteur*innen in den Fokus und gibt auf 25 Tafeln einen Überblick über historischen Faschismus, zentrale Begriffe, rechten Terror und rechte Netzwerke.

„Nach zwei Versionen einer Ausstellung, die wir der Entwicklung der AfD und ihrer wachsenden Rolle als parlamentarischer Arm der Bewegung gewidmet haben, ist es an der Zeit, den Blick wieder auf diese Bewegung als Ganzes zu richten und die Rolle der AfD darin zu deutlich zu machen. Dies ist besonders deshalb von großer Bedeutung, weil die AfD noch immer versucht, sich als „bürgerliche“ Partei darzustellen und darin […] auch aus Teilen der CDU und der FDP unterstützt wird“, so Cornelia Kerth und Florian Gutsche, die beiden Bundesvorsitzenden des VVN-BdA. Dies zeige, dass keine klare Kante gegenüber (neo-)faschistischen Kräften gepflegt werde. Laut dem VVN-BdA soll die Ausstellung dazu beitragen, deren Ziel und dem Ziel der breiten antifaschistischen Bewegung in Deutschland ein Stück näherzukommen: die AfD aus den Parlamenten zu vertreiben und ihr und der ganzen Bewegung damit die wichtigste Bühne für ihre Hetze, die Einnahmen aus Steuergeldern, mit denen sie hunderte Stellen für Nazis aller Art finanziert, und die Legitimität, die sie daraus ableitet, zu nehmen.

Die AfD als treibende Kraft rechter Bewegungen

Die Ausstellung wird begleitet von bislang zwei Vorträgen, weiteres Rahmenprogramm ist in Planung. Am 23. Januar 2023, dem Eröffnungstag, wird Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende des VVN-BdA, um 19.30 Uhr im Astoriasaal einen Vortrag mit dem Titel „Der Arm der Bewegung“ halten. Darin erläutert sie die Bedeutung der AfD für den neofaschistischen Flügel, die offene Mobilisierung von Nationalsozialist*innen und betont die Dringlichkeit einer antifaschistischen Intervention.

Einige Wochen später folgt ein Vortrag mit Stephan Lindner, Diplom-Politologe und Mitbegründer der Attac AG gegen Rechts. In Lindners Vortrag mit dem Titel „Die AfD und die soziale Frage: Worauf müssen wir uns einstellen, wenn die Krise weiter andauert?“ geht es darum, wie die AfD die Krise nutzt, um Wähler*innen für sich zu gewinnen, was von ihren sozial-populistischen Versprechen zu halten ist und wie ihr am besten entgegengetreten werden kann. Beide Vorträge betonen explizit die Rolle der AfD als treibende Kraft rechter Bewegungen, insbesondere in Krisenzeiten.

Kooperation gegen Rechts

Die Ausstellung wird vom 23. Januar bis 19. März 2023 in der Galerie der Volkshochschule Konstanz gezeigt werden und ist in Kooperation mit Bildungsbude e.V., Infokneipe im JugendKultur e.V. Contrast, Initiative Stolpersteine für Konstanz – Gegen Vergessen und Intoleranz, JugendKultur e.V. Contrast, Konstanzer Bündnisses für gerechten Welthandel, Seebrücke Konstanz, seemoz e.V., ver.di-Ortsverein Medien+Kunst Konstanz und Volkshochschule Landkreis Konstanz e.V. organisiert.

Überblick

Ausstellungsdauer: 23. Januar bis 19. März 2023

Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr

Ort: Galerie der Volkshochschule, Katzgasse 7, 78462 Konstanz

Online: www.vhs-landkreis-konstanz.de

Vorträge:

23. Januar 2023: 19.30 Uhr, Astoriasaal: „Der Arm der Bewegung“ mit Cornelia Kerth, Bundesvorsitzende VVN-BdA

06. März 2023: 19.30 Uhr, Astoriasaal: „Die AfD und die soziale Frage: Worauf müssen wir uns einstellen, wenn die Krise weiter andauert?“ mit Stephan Lindner, Diplom-Politologe und Mitbegründer der Attac AG gegen Rechts

Die Konstanzer Kreisvereinigung VVN-BdA und alle Mitorganisierenden freuen sich auf zahlreiche Besucher*innen und Verbündete im Kampf gegen Neofaschismus in Deutschland.

Text: MM/cl

Symbolbild: Pixabay