Förderpreis der Stadt Konstanz 2023: Junge Kunst!

Die Stadt Konstanz vergibt alle zwei Jahre einen Förderpreis für junge Künstlerinnen und Künstler in den Sparten Musik, Bildende Kunst und Literatur. Ziel des Preises ist es, junge Kunstschaffende bis 35 Jahre zu fördern, die in der Stadt oder im Landkreis Konstanz geboren wurden, hier leben oder durch ihre künstlerische Arbeit der Region eng verbunden sind. Eine Anmeldung ist noch bis zum 31. März möglich.

Der Förderpreis wird ohne thematische und gestalterische Vorgaben in den Bereichen Musik, Bildende Kunst und Literatur ausgeschrieben.

Preisvergabe

Der Förderpreis ist in den jeweiligen Sparten mit € 2.000,00 dotiert. Diese Preisgelder werden durch die Stadt Konstanz ausbezahlt. Der Förderpreis wird nach dem Ermessen der Jury anhand der eingesandten Materialien vergeben. Die Jury behält sich vor, einzelne Sparten gegebenenfalls nicht zu prämieren.

Preisverleihung

Die Preisverleihung erfolgt im Rahmen einer Feierstunde. Ort und Termin werden den PreisträgerInnen rechtzeitig bekannt gegeben. Den PreisträgerInnen wird im Anschluss an die Preisverleihung im Rahmen des Budgets (pro Sparte 2.000 Euro) jeweils mindestens eine honorierte Veranstaltung im Folgejahr der Preisverleihung in ihrer jeweiligen Sparte ermöglicht.

Bewerbung

Einsendeschluss für Bewerbungen um den Förderpreis der Stadt Konstanz – Junge Kunst! für das Jahr 2023 ist der 31.3.2023. Die Richtlinien können unter https://www.konstanz.de/foerderpreisjungekunst abgerufen werden. Weitere Informationen können per E-Mail beim Kulturamt der Stadt Konstanz eingeholt werden, Ansprechpartnerin ist Sarah Müssig (sarah.muessig@konstanz.de). Bewerbungen richten Sie bitte ebenfalls per E-Mail an Sarah Müssig, im Fall großer Dateianhänge per WeTransfer an sarah.muessig@konstanz.de.

