Flächendeckend Tempo 30: Bleifuß abhacken

Der Schritt ist längst überfällig: Warum sollen Kommunen nicht die Gelegenheit erhalten, auf ihrem Gebiet flächendeckend Tempo 30 einzuführen? Das würde Lärm und Abgase reduzieren, Menschenleben (speziell jenes von FußgängerInnen und RadfahrerInnen) schonen und Städte und Gemeinden rundum lebenswerter machen. Außerdem würde diese Regelung, konsequent durchgesetzt, auch den innerstädtischen „Freie-Fahrt-für-freie-Bürger“-Rambo mit dem Killer-Bleifuß in den Wahnsinn treiben. Nur Vorteile also.

Die Idee, in einer Stadt flächendeckend Tempo 30 einzuführen, wurde zuerst in Freiburg virulent. Der dortige Oberbürgermeister Martin Horn schrieb jüngst einen weithin beachteten Brief an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: „Von dem Modellversuch würden wir alle profitieren. Autofahrer hätten Klarheit und der Verkehr würde besser fließen. Fahrradfahrer und Fußgänger wären besser integriert und verkehrstechnisch geschützt. Und es wäre ein wichtiger Beitrag für eine nachhaltige Verkehrswende, für die Sicherheit und die Lebensqualität.“[1]

Kaum etwas liegt näher als dieses. Also unterstützen auch in Konstanz einige Fraktionen diesen Vorschlag und haben Oberbürgermeister Uli Burchardt einen Brief geschrieben.

Brief an Konstanzer OB

Hier das Schreiben der Konstanzer in vollem Wortlaut:

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg Martin Horn hat sich am 4. Dezember 2020 in einem Brief an Bundesverkehrsminister Scheuer mit der Bitte gewandt, zu prüfen, einen „Modellversuch Tempo 30 flächendeckend in der Gesamtstadt“ zu erproben. Nach der Straßenverkehrsordnung ist dies flächendeckend nicht möglich. Dieses Modell in einer Großstadt könnte wegweisend für andere Städte sein. Der Deutsche Städtetag hat dies schon seit Längerem gefordert.

Die FGL, das JFK und die LL möchten Sie bitten, sich dem Vorbild der Stadt Freiburg anzuschließen. Es wäre ein sinnvoller Versuch, eine einheitliche klare Verkehrsführung in unserer Stadt zu erreichen. Sie würde nach unserer Auffassung eine nachhaltige Lebensqualität für die Stadtgesellschaft bedeuten. Nicht nur die Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer durch langsameren Verkehrsfluss würde verbessert werden, sondern auch Luft und Lärm.

Wir bitten Sie deshalb, die Anregung der drei Fraktionen positiv aufzunehmen. Im Übrigen unterstützt Verkehrsminister Winfried Hermann die Versuchsinitiative des Freiburger Oberbürgermeisters.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Müller Neff, Freie Grüne Liste

Matthias Schäfer, Junges Forum

Simon Pschorr, Linke Liste

VCD fordert Anpassung der StVO

Auch der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat sich dazu Gedanken gemacht, die teilweise etwas weiter reichen. Hier dessen Erklärung, leicht bearbeitet:

Der ökologische Verkehrsclub (VCD) Baden-Württemberg begrüßt den geplanten Modellversuch der Stadt Freiburg, flächendeckend Tempo 30 einzuführen.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) bremst bisher Kommunen aus, in Eigenregie flächendeckend Tempo 30 einzuführen. Sie lässt bisher nur in gesonderten Fällen die Einführung von Tempo-30-Zonen zu. Beispielsweise im Umfeld von Kindergärten oder Schulen, wo ein erhöhtes Bedürfnis nach Verkehrssicherheit herrscht. Aktuell gewinnt Tempo 30 immer mehr an Bedeutung als ein Instrument in städtischen Lärmaktionsplänen.

Die Stadt Freiburg hat deshalb einen offenen Brief an den Verkehrsminister Andreas Scheuer geschickt, mit der Bitte, für flächendeckendes Tempo 30 in der Stadt eine notwendige Sondergenehmigung zu erteilen. Der VCD unterstützt diese Bitte und fordert im Sinne des Klimaschutzes und der Verkehrssicherheit, darüber hinaus eine Änderung der StVO vorzunehmen, die allen Kommunen mehr Handlungsspielraum gibt: „Man kann statt Sondergenehmigungen für Tempo-30-Zonen Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Städten ansetzen und die Beantragung von Sondergenehmigungen für Tempo-50-Zonen auf Haupt- oder Schnellstraßen innerorts einführen.“

Das klappt aber nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Deshalb appelliert der VCD an die Kommunen in Baden-Württemberg, es der Stadt Freiburg gleichzutun. Dazu verweist der VCD auf Pforzheim. Dort steht Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der gesamten Stadt auf der Tagesordnung des Gemeinderates – allerdings nicht als Beitrag zur Verkehrswende, sondern wegen flächendeckender Überschreitung der Lärmgrenzwerte aufgrund des immer weiter ansteigenden Autoverkehrs.

Mit freundlichen Grüßen

Armin Haller

– Landesgeschäftsführer –

Verkehrsclub Deutschland (VCD) Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Kommentar

Es ist offensichtlich, dass es nur begrenzt Sinn macht, Tempo 30 auf kommunaler Ebene einzuführen, sondern dass Tempo 30 zur bundesweit einheitlichen innerörtlichen Maximalgeschwindigkeit werden muss. Davon darf es nur höchst begrenzt Ausnahmezonen mit Tempo 50 geben, wo es wirklich unvermeidlich erscheint, weil Mensch und Tier nicht belästigt werden.

Die Tempo-30-Regeln müssen aber auch in anderer Hinsicht verbessert werden: So ist es derzeit anscheinend nicht erlaubt (StVO §45), in Tempo-30-Zonen neue Radwege zu bauen oder Ampeln (etwa vor Kindergärten, Schulen usw.) zu errichten. Man denke nur an die Ausführungen des städtischen Radverkehrsbeauftragten Gregor Gaffga zum Radweg an der von vielen SchülerInnen befahrenen Schwaketenstraße, dessen Verbesserung davon abhängig ist, was Lärmschutzmessungen ergeben, die allein (und nicht etwa das SchülerInnenwohl) dort Tempo 30 ermöglichen könnten. Gibt es zur Lärmvermeidung Tempo 30, ist es mit besseren Radwegen also Essig, die sind nur bei Tempo 50 erlaubt. Ähnlich bei einer möglichen Einführung von Tempo 30 an anderen Stellen der Stadt – nicht einmal vor Kindergärten und Grundschulen ist dann an eine neue Ampel zu denken, selbst wenn dort täglich Milchzähnchen und kurzhalsige Ungeheuer in akuter Lebensgefahr schweben.

Also: Bundesweit und flächendeckend Tempo 30, Fußgängerzonen, Fahrradstraßen und das Recht für Kommunen, an Stellen, an denen dies sinnvoll erscheint, Tempo 15 für Autos einzuführen, damit Fahrräder und Fußgänger sie besser überholen können. So wird das was. Mit einem kommunalen Flickenteppich hingegen wird das nix, hier muss eine bundesweite Lösung her.

Siehe Freiburg, dort werfen ausgerechnet die Freien Wähler dem dortigen OB vor, „eine Großstadt wie Freiburg kann nicht wie ein inhabergeführtes Einzelunternehmen regiert werden“.[1] Wie bitte? Die ultraliberalen Hobbyausbeuter fordern in Verkehrsfragen auf einmal die Planwirtschaft? Hat Gott seine Schöpfung dank Tempo 30 etwa im Handstreich in eine Genossenschaft verwandelt?

Selten so gelacht.

MM/O. Pugliese (Bild: Copyright Stadt Konstanz, 2019. Es handelt sich um das Stilleben „Zwei Freunde“. Rechts Uli Burchardt, der ein Namensschild tragen muss; links der, der stets verneint, aber kein Namensschild braucht.)

Anmerkung

[1] https://www.badische-zeitung.de/freiburgs-ob-schlaegt-vor-tempo-30-in-der-ganzen-stadt–198626953.html