FFF Konstanz: Heute Mahnwache vor dem Gemeinderat

Für die geplanten Aus- und Umbaumaßnahmen im Zuge der notwendigen Umstellung auf erneuerbare Energien wollen die Konstanzer Stadtwerke die Thüga Holding GmbH & Co. KgaG mit ins Boot holen – und zwar im Schnellverfahren. Damit sind Konstanzer Klimaschützer*innen nicht einverstanden.

In einer kurzen Mitteilung weisen Fridays for Future Konstanz darauf hin, dass sich die Stadtwerke heute noch zu 100 Prozent in kommunaler Hand befinden. Und weiter:

„Wir kritisieren, dass Entscheidungen in einem hohen Tempo angestrebt werden und der Öffentlichkeit relevante Informationen vorenthalten werden. Wo bleibt da Raum für Diskurs und bürgerliche Mitbestimmung?

Die genauen Folgen eines Zusammenschluss mit einen privaten Konzern können wir aktuell noch nicht ganz absehen (eben weil Informationen fehlen), aber wir befürchten negative Folgen für die Wärmewende und somit für den #klimaschutz in Konstanz.“

Daher lädt FFF Konstanz alle ein, am heutigen Donnerstag vor Beginn der Gemeinderatssitzung vor den Ratssaal zu kommen und gegen das Vorhaben beziehungsweise das Vorgehen zu protestieren. Beginn der Aktion: 15.30 Uhr. Ort: Rathausinnenhof, Kanzleistraße 15, Konstanz.