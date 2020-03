Felix Müller verkündet OB-Kandidatur

Der in verschiedenen Umwelt- und Klimaschutzgruppen aktive Felix Müller kündigt ziemlich überraschend seine Kandidatur an und lädt zum Wahlkampf-Auftakt am kommenden Sonntag um 19 Uhr in der Kantine ein. Seine Vision: „Ein klimapositives, enkeltaugliches, und bürgernahes Konstanz bis spätestens 2030“. Seine Medienmitteilung im Wortlaut:

Im Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters gibt es nun einen weiteren Bewerber. Der 44-jährige Felix Müller, der vor zwei Jahrzehnten für sein Architekturstudium nach Konstanz kam, gab am heutigen Donnerstag bekannt, dass er als unabhängiger und überparteilicher Kandidat antritt. Neben seinem Beruf, der Architektur, hat sich der junge Kandidat durch seine Expertise im Bereich Klima- und Artenschutz einen Namen in der Stadt gemacht und verschiedene Klimaschutzgruppen in der Stadt mit aufgebaut. So ist Müller zum Beispiel als Umweltaktivist und Klimaexperte bei Greenpeace, vor Ort bei Gruppen wie Klimastadt Konstanz und zuletzt bei der jungen Fridays for Future Bewegung aktiv, wo er im vergangenen Jahr sein Fachwissen zum Klima und seine Erfahrungen mit der Konstanzer Lokalpolitik einbringen konnte. Nun möchte der Vater von drei Kindern als Kandidat zur Oberbürgermeisterwahl auch selbst in die Stadtpolitik einsteigen, um, so Müller, den kommenden Wandel gemeinsam mit den Konstanzer Bürgerinnen und Bürgern zu gestalten.

„Die kommenden acht Jahre bringen große Herausforderungen, aber ich bin überzeugt: gemeinsam als aktive Stadtgesellschaft mit einem mutigen Gemeinderat und einer dynamischen Verwaltung können wir diese Aufgaben effektiv angehen.“ sagt Felix Müller. „Gemeinsam machen wir Konstanz bis 2030 klimapositiv, schaffen lebendige Freiräume und bezahlbaren Wohnraum für alle Konstanzerinnen und Konstanzer, machen unsere Wirtschaft fit für die Aufgaben der Zukunft und schaffen gemeinsame Lebensräume für alle Generationen. Und bei all dem gehen wir achtsam mit dem Charakter unserer Heimat um.“

Am kommenden Sonntag, den 15.03.2020, wird er um 19 Uhr in der Kantine (Oberlohnstraße 3, 78467 Konstanz) seine Vision der Zukunft vorstellen. Im Anschluss wird es eine Podiumsdiskussion zum Thema Artenvielfalt in der Stadt mit ExpertInnen und BürgerInnen geben um Lösungen zu diesem Problemfeld zu entwickeln. „Konstanz braucht dringend ein ‘Handlungsprogramm Artenvielfalt’ um den Verlust wertvollen Grünraums in der Stadt zu stoppen und neue artenreiche Freiräume zu schaffen. Denn“, so Felix Müller, „wir haben keine Zeit zu verlieren. Die drängenden Fragen unserer Zeit, verlangen nach schnellen Antworten. Es ist jetzt an uns allen ins Machen zu kommen.“

In den nächsten Wochen und Monaten möchte Felix Müller regelmäßig in Form solcher Veranstaltungen gemeinsam mit BürgerInnen und ExpertInnen seine Vision für die kommenden acht Jahre verfeinern. „Meine Aufgabe als möglicher zukünftiger Oberbürgermeister sehe ich nicht in der Vorgabe einer strikten Marschroute, sondern im Gestalten und Moderieren eines breiten Prozesses der Bürgerbeteiligung.“ Inhaltlich umreißt Felix Müller aber bereits jetzt seine Vision einer Stadt auf die unsere Kinder stolz sein könnten. Die Schaffung von spekulationsfreiem Wohnraum, der auch in 20 Jahren noch bezahlbar für KonstanzerInnen bleiben muss. Das Fördern von Orten der Begegnung und kreativen Freiräumen besonders in den rechtsrheinischen Stadtteilen und nicht zuletzt ein entschiedenes Auftreten bei der Verkehrs- und Energiewende. Kinder – und Jugendliche sollen, so Müller, bis 18 Jahren kostenlos mit dem Bus fahren dürfen. Für alle anderen müsste der Fahrpreis gesenkt und der Takt, besonders in die Teilorte, erhöht werden, um Lust aufs Umsteigen zu machen. Gemeinsam mit den Menschen in Konstanz gelte es jetzt die besten Lösungen zu finden.

MM (Foto: Anjana Perera)