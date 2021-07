Fahrraddemo gegen Wohnraumleerstand

Ein neu gegründetes Aktionsbündnis gegen Immobilienspekulation, Mietwucher und Wohnraumleerstand tritt diesen Samstag mit seiner ersten Aktion in die Öffentlichkeit. Ziel der Initiative ist es, auf den Leerstand in Konstanz aufmerksam zu machen und gesellschaftlichen Druck für eine Veränderung zu erzeugen. „Denn jeder Leerstand kostet Raum zum Wohnen, steigert die Mieten und verdrängt Menschen in die Randlagen der Städte“. Hier die Pressemeldung im Wortlaut:

Wem gehört die Stadt? Wie wollen wir Leben? Wie schaffen wir eine lebenswerte Stadt für alle?“ Diese Fragen wollen und werden wir mit verschiedenen Aktionen aufgreifen und versuchen, gemeinsam Antworten zu finden. Verbesserungen werden uns nicht geschenkt, wir müssen sie fordern und auf sie dringen. Auch wenn die Stadt Konstanz schon Maßnahmen ergriffen hat, reichen uns diese nicht aus. Wir müssen den Druck auf die Verantwortlichen von Wohnraumleerstand deutlich erhöhen.

Wir laden alle zivilgesellschaftlichen Gruppen, Aktive und Interessierten ein, sich dem Bündnis anzuschließen und sich an seinem Konstituierungsprozess zu beteiligen. Denn gesellschaftliche Transformationen lassen sich nur gemeinsam gestalten: Seid dabei!

Die Fahrraddemo findet am 17.07. statt und beginnt um 15 Uhr am Münsterplatz. Um pünktlich starten zu können, versammeln wir uns eine Viertelstunde vorher. Dann werden wir verschiedene Leerstände abfahren und über die jeweiligen Hintergründe informieren. Am Ende steht ein gemeinsamer Ausklang im Herosé-Park.

Veranstalter: Aktionsbündnis gegen Immobilienspekulation, Mietwucher und Wohnraumleerstand.

Mitveranstalter: Bewegungslinke Konstanz – Linksjugend (solid) – Die Linke KV Konstanz – Konstanz gestalten – seemoz e.V. – Bündnis für gerechten Welthandel – Linke Liste Konstanz.

Text: MM (Bild: H. Reile. Es zeigt eine denkmalgeschützte und teilweise zerstörte Villa, die seit mehreren Jahren leersteht.)