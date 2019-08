Fahrraddemo beim Seenachtfest

Das könnte aus unterschiedlichen Gründen spannend werden: Während kommenden Samstag Zehntausende teilweise mit ihrem motorisierten Blech nach Konstanz kommen, um sich spätestens beim Feuerwerk ihre Extraportion Feinstaub abzuholen, ruft Fridays for Future zu einer Fahrraddemo auf. Hauptziel der Demo: Endlich die Verkehrswende einzuleiten.

Mit dieser Demonstration, so die FfF-AktivistInnen in einer Presseerklärung, „wollen wir ein Zeichen setzen für die dringend nötige Verkehrswende. Seit längerem werden in Konstanz Lösungen für das Verkehrsproblem diskutiert. Obwohl nach der Ausrufung des Klimanotstandes vom Gemeinderat die Einrichtung einer Stelle für Mobilitätsmanagement beschlossen wurde, beobachten wir in letzter Zeit eine zunehmend Fahrrad-unfreundliche Politik in der Stadt. So ist u.a. aktuell der Fahrradweg über die alte Rheinbrücke gesperrt. Anstatt für den Fahrradverkehr eine der Autospuren über die Brücke bereitzustellen, werden alle Fahrradfahrer weiträumig umgeleitet und das Fahrrad als klimafreundliches Verkehrsmittel so gegenüber dem Auto unattraktiv gemacht. Wer nicht bereit ist kilometerlange Umwege zu fahren nutzt den Fußweg oder die Autospur und gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer und riskiert ein Bußgeld“.

Für die Konstanzer FfF-Bewegung ist klar, „die Verkehrswende kann nur gelingen, wenn der schnelle und flächendeckende Umstieg, hin zum Laufen, Fahrradfahren und der Benutzung des ÖPNV gelingt“. Daher wollen die KlimaaktivistInnen am Samstag, 10. August, mit ihrer ersten Fahrraddemo „ein starkes Zeichen für die Verkehrswende setzen“.

MM (Foto: O. Pugliese)



Treffpunkt: Samstag, 10.8. um 13 Uhr am Münsterplatz.

Folgende Route ist vorgesehen: Münsterplatz – Gymnasiumsgasse – Konzilstraße – Fischmarkt – Bahnhofsplatz – Bodanstraße – Obere Laube – Untere Laube – Gartenstraße – Schottenstraße – Fahrradbrücke – Ebertplatz – Petershauser Straße – Jahnstraße – Zähringerplatz – Wollmatinger Straße – Schneckenburgstraße – Reichenaustraße – Ebertplatz – Herosépark