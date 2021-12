Extensions – Letzte Gelegenheit 2021

»Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum«, wissen wir seit Friedrich Nietzsche. Um wie viel wichtiger ist Musik als innerer Kompass dann erst in Zeiten wie diesen, in denen sich das Leben schon morgens beim alptraumwirren Erwachen im angstschweißnassen Bett wie ein einziges Verhängnis anfühlt? Also hoffen wir, dass auch das letzte HighNoon-Konzert dieses Jahres mit nagelneuer Musik hilft, wahr und falsch zu unterscheiden.

Für alle, denen die Donaueschinger Musiktage nicht oft genug stattfinden oder zu arriviert sind, gibt es in Konstanz seit elf Jahren die Reihe »High Noon Musik 2000+«, die sich der zeitgenössischsten Musik widmet. Im Konzert am nächsten Sonntag liegt der Fokus auf Erweiterung, Ausdehnung, Streckung: Den Werken wird – wenn sie nicht selbst schon mit der Zeit spielen oder mit bestimmten Arten von (rhythmischen) Motiven – Elektronik, Sprache, Vierteltöne, die Stimme und vieles mehr hinzugefügt.

So verwundert es außerdem nicht, dass die zu Anfang stehenden Solo- Beiträge von KomponistInnen wie Iris ter Schiphorst (»Hi Bill!« für Bassklarinette), Javier Torres Maldonado (»Lacrymosa I« für Akkordeon), Rajiv Satapati (»D36-144« für Bandoneon) und Carsten Radtke (»Deen Shabdon« für Gitarre mit Extensions und Electronics) in ein Duo von Martin Lichtfuss (»Zögernd, frei« für Violoncello und Akkordeon) münden und dieses wiederum in einer Trio- Improvisation im Leadsheet-Format (»EXYS II« von Carsten Radtke). Zum Ende des Programms erklingen zwei Kompositionen für das komplette Quintett (»Aperitif 21 III« von Ralf Kleinehanding und »Grido d’Amore« von Rajiv Satapati) sowie ein Stück für Sextett (»Com pouco … 1. Satz« von Ricardo Eizirik).

Johannes Grütter: Violine

Berenike Derbidge: Violoncello

Azra Ramić: Klarinette, Bassklarinette

Carsten Radtke: Gitarre, E-Gitarre

Ina Callejas: Akkordeon, Bandoneon

und als stets gern gesehener Gast Peer Kaliss: Elektronik

Was: Konzert „Extensions“. Wann: 12.12.2021, 12.00 Uhr. Wo: Saal des Konstanzer Neuwerks, Oberlohnstraße 3, 78467 Konstanz. Was noch: Für den Konzertbesuch gilt die 2G-Plus-Regel und Maskenpflicht (das Schnelltest-Zentrum Bodenseeforum ist nur etwa 10 min. Fußweg entfernt). Was koschtet’s: Eintritt: 10 € / 6 € ermäßigt. Wer macht’s: HighNoon – Freunde Neuer Musik e.V.

Text: MM/red, Foto: Azra Ramić und Ina Callejas, aufgenommen von Falk Neumann.