Europäische Jugend: Gemeinsam für den Klimaschutz

Unter dem Motto „Gemeinsam für den Klimaschutz“ findet vom 26. – 28. September zum dritten Mal die internationale Jugendkonferenz Europakonzil mit rund 100 TeilnehmerInnen in Konstanz statt. Worum es bei dem dreitägigen Treffen konkret geht, erklärt die nachfolgende Mitteilung…

Je 15 Jugendliche aus Konstanz und den europäischen Partnerstädten Fontainebleau, Tábor, Richmond und Lodi beschäftigen sich an drei Projekttagen in verschiedenen Workshops mit den Fragen, welche umsetzbaren Ideen zum Thema Klimaschutzkommunikation mit in die jeweiligen Partnerstädte getragen werden können und welche Aktionen und Projekte insbesondere mit und für junge Menschen sich die Jugendlichen in Sachen Klimaschutz wünschen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Europakonzils ist der Austausch der Jugendlichen mit den „EntscheidungsträgerInnen“, um ihre erarbeiteten Ideen auf höhere Ebene weiterzutragen. Deshalb werden zum gemeinsamen Resümee sowohl politische VertreterInnen als auch VertreterInnen der Verwaltungen aller beteiligten Städte nach Konstanz eingeladen. Die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger erfahren so, was den jungen Europäerinnen und Europäern besonders am Herzen liegt, und können direkt Rückmeldung zu den vorgeschlagenen Projekten geben.

Über das Europakonzil

Das Europakonzil ist ein Format, das Jugendliche aus Konstanz und den europäischen Partnerstädten Fontainebleau (Frankreich), Richmond (Großbritannien), Tábor (Tschechien) und Lodi (Italien) zusammenbringt, um sich über europäische Themen und die Zukunft Europas auszutauschen. Denn der persönliche Austausch ist auch für sogenannte Digital Natives unersetzbar. Neben der Vernetzung sollen durch das Europakonzil bürgerschaftliches Engagement schon früh gefördert und die Städtepartnerschaften jugendgerecht weiterentwickelt werden. 2017 trafen sich 100 junge Menschen aus Konstanz und seinen europäischen Partnerstädten, 2015 tauschten sich Jugendliche aus der Dreiländerregion Bodensee aus.

Der Konstanzer Gemeinderat beschloss im Oktober 2020, dass das Europakonzil ab 2022 alle zwei Jahre stattfindet. Das Europakonzil mit dem Titel „Gemeinsam für den Klimaschutz“ war ursprünglich für April 2021 vorgesehen. In Absprache mit den Projektpartnern wurde die Veranstaltung aufgrund der Planungsunsicherheit durch die Covid-19-Pandemie auf 2022 verschoben. Das Projekt wird von Erasmus + und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds gefördert.

Text: Medienmitteilung

Bild: H. Reile