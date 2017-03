Europa-Kundgebung am Sonntag

Der Pulsschlag Europas wird lauter: In mittlerweile über 30 deutschen und europäischen Städten gehen jeden Sonntag um 14 Uhr tausende Menschen für eine simple Idee auf die Straße: Europa. Jetzt schließen sich Konstanzerinnen und Konstanzer der überparteilichen und unabhängigen Initiative Pulse Of Europe an: Für kommenden Sonntag laden sie zur ersten Kundgebung an die Konzil-Plattform am Gondelehafen ein.

Die politische Auseinandersetzung radikalisiert sich derzeit rasant, die europäische Idee kommt immer stärker unter Beschuss. Dem will Pulse Of Europe jetzt etwas entgegensetzen. So schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich zu gewinnen, für Europa einzustehen und vor den Wahlen in den Niederlanden und Frankreich ein Signal an unsere europäischen Nachbarn zu senden: Wählt Europa!

„Wir brauchen ein vereintes, demokratisches Europa, in dem die Achtung der Menschwürde, die Rechtsstaatlichkeit, freiheitliches Denken und Handeln, Toleranz und Respekt selbstverständliche Grundlage des Gemeinwesens sind“, heißt es auf der Webseite der im November 2016 in Frankfurt ins Leben gerufenen Initiative. „Wir schließen uns in Konstanz der Initiative an, um auch am Bodensee ein lautes und sichtbares Zeichen für Europa zu setzen“, sagt Wolfgang Kleiner, einer der zwölf Mitinitiatoren von Pulse Of Europe Konstanz.

Die erste Kundgebung findet am 12. März von 14 bis 14.30 Uhr an der Konzil-Plattform am Gondelehafen statt – drei Tage vor der Wahl in den Niederlanden. Es folgen Kundgebungen an allen Sonntagen bis zur Präsidentschaftsstichwahl in Frankreich am 7. Mai. Kurz, informativ, unterhaltsam und bewegend sollen die Kundgebungen werden: Im Zentrum steht jeden Sonntag eine ganz persönliche „Liebeserklärung an Europa“ von Einheimischen und Wahl-Konstanzern.

„Wir wollen in diesem wegweisenden Wahljahr positive Energie aussenden und den europäischen Pulsschlag wieder spüren“, sagt Mitinitiatorin Sigrun Blick: „Jeder und jede ist für das Gelingen unserer Zukunft verantwortlich, niemand kann sich herausreden. Darum hoffen wir, dass viele Menschen unserem Aufruf folgen und ab 12. März gemeinsam für ein lebendiges Europa eintreten.“

Wer auf einer der Kundgebungen seine eigene „Liebeserklärung“ abgeben möchte, meldet sich einfach bei poe-konstanz@gmx.de.

Pulse Of Europe ist eine Initiative zum Erhalt Europas – überparteilich, überkonfessionell und mittlerweile in vielen Städten Europas sichtbar. Darum geht es:

Europa darf nicht scheitern! Europa steht für Frieden, individuelle Freiheit, Gerechtigkeit, Rechtssicherheit, Meinungs- und Pressefreiheit. Die europäischen Grundfreiheiten – Personenfreizügigkeit, freier Waren-, Zahlungs- und Dienstleistungsverkehr – haben aus Nationalstaaten eine Gemeinschaft gemacht.

Wir sind verantwortlich! Jede und jeder ist für das Gelingen unserer Zukunft verantwortlich. Wer untätig ist, stärkt die antieuropäischen Kräfte. Europa braucht jetzt jeden von uns. Wir haben die Pflicht, destruktiven und rückwärtsgewandten Tendenzen entgegenzutreten.

Der europäische Pulsschlag muss wieder spürbar werden! Die Menschen in Europa verbindet vieles. Zugleich ist die Vielfalt Europas großartig. Sie zu erhalten und regionale und nationale Identitäten zu wahren, muss europäisches Programm sein.

MM