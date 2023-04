Es wird doch noch was mit dem CoyCoy-Kiosk

Bereits im November 2018 wurde für den geplanten Kiosk am Ende der Seerhein-Promenade Richtung Westen die Baugenehmigung erteilt, ein Jahr später dann die Baufreigabe. Getan hat sich aber seitdem rein gar nichts, der Flachbau gammelte trostlos vor sich hin. Doch das soll sich in Bälde ändern.

Die Freie Grüne Liste (FGL) hat bei der Verwaltung nachgehakt und um den aktuellen Stand gebeten. Jetzt kam eine Antwort. Die Verhandlungen mit dem bisherigen Bauherrn und geplanten Betreiber CoyCoy e.V. hätten ergeben, „dass dieser nicht in der Lage ist, den Kiosk fertigzustellen und zu betreiben“, so die Auskunft. Über eine öffentliche Neuausschreibung habe man daraufhin einen Anschlussmieter gesucht und sei auch fündig geworden.

Am 1.1.2023 wurde mit dem neuen Betreiber VAUNA & VLORA GmbH ein Mietvertrag geschlossen. Die bisherige Vereinbarung mit CoyCoy e.V. sei „bei gleichzeitiger Zahlung aller aus dem Mietverhältnis resultierenden Außenstände einvernehmlich aufgelöst“.

Der neue Betreiber übernimmt somit das bestehende Gebäude und stellt es betriebsbereit her. Vertraglich vereinbart habe man „spätestens“ eine Öffnung zum 15.5.2023. Man darf gespannt sein, ob es diesmal klappt und das jahrelange Elend an dieser Stelle endlich ein Ende nimmt. Derzeit wird dort kräftig gearbeitet und es sieht so aus, als könne der vorgegebene Zeitplan tatsächlich eingehalten werden, worauf auch die Verwaltung ihr gestrenges Auge werfen möchte.

MM/hr

Bild: hr