Erikli on Tour

Die Konstanzer Landtagsabgeordnete Nese Erikli begann am 3. Mai während ihres Erziehungsurlaubs eine einwöchige Tour durch alle sieben Gemeinden des Landtagswahlkreises Konstanz. Im Rahmen ihrer Wahlkreistour nutzt Nese Erikli MdL ihre Beurlaubung von den Stuttgarter Landtagssitzungen, um nochmals Orte, Institutionen und Personen im Landtagswahlkreis Konstanz besser kennenzulernen.

Dabei ist der Abgeordneten die Themenvielfalt besonders wichtig: Von Kulturpolitik über Sozialpolitik bis hin zu Landwirtschaft und Naturschutz spiegeln die ausgewählten Orte einige für den Wahlkreis relevante Themen wider. Die Tour begann am 3. Mai mit einem Besuch des Chorherrenstifts Öhningen auf der Höri mit Bürgermeister Andreas Schmid und dem Denkmalschutzexperten Franz Meckes. Das Chorherrenstift bezieht Erikli nicht zuletzt wegen der im Sommer dort stattfindenden Höri Musiktage in die Tour mit ein.

Weitere Stationen sind unter anderem der Winzerverein auf der Reichenau und der Kindergarten Bruder Klaus in Konstanz, der von der Landesregierung in seiner Weiterentwicklung als Kinder- und Familienzentrum finanziell unterstützt wird. Die Tour endet am 9. Mai mit einem Besuch von Orten der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen in Allensbach gemeinsam mit Bürgermeister Stefan Friedrich.

MM