Erdogans Ermächtigungsreferendum

Heute Abend lädt der „Verein demokratischer ArbeiterInnen und Jugendlicher Bodensee“ zu einer Veranstaltung ein, auf der die kurdischstämmige Linke-Politikerin Gökay Akbulut (Foto) und der türkische Journalist Serdar Derventli über die Lage vor dem Referendum am 16.4. und die Hintergründe der aktuellen Geschehnisse in der Türkei berichten.

Die Ereignisse des letzten Sommers lieferten Staatspräsident Erdogan den willkommenen Anlass für eine brutale Repressionswelle: Zehntausende Staatsbedienstete hat das AKP-Regime entlassen, tausende AktivistInnen, PolitkerInnen und JournalistInnen willkürlich verhaftet, zahlreiche Medien und Organisationen verboten. Im Südosten sind eine halbe Million Menschen auf der Flucht vor dem Krieg des türkischen Militärs gegen die kurdische Bevölkerung, der nach UN-Angaben seit Juli 2015 rund 2000 Tote gefordert hat.

Am 16. April will Erdogan die Weichen nun unumkehrbar in Richtung Präsidialdiktatur stellen. Für die deutsche Bundesregierung alles kein Grund, Konsequenzen zu ziehen, sie hält eisern an dem engen Verbündeten fest, nicht zuletzt wegen des Flüchtlingsdeals mit Ankara.

MM

Mittwoch, 5.4.: Erdogans Referendum: Die Türkei auf dem Weg in die Diktatur

Ort: Kulturzentrum am Münster (Wolkenstein-Saal), Wessenbergstr. 41/43, Konstanz.

Beginn: 19.30 Uhr.

Eintritt frei