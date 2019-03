Equal Pay Day: Die Ungerechtigkeit spürbar machen

Rote Luftballons vor dem einen oder anderen Café werden am 18. März signalisieren, dass sich die Wirtsleute an einer ganz besonderen Rabattmaßnahme beteiligen. Frauen zahlen für Speis und Trank an diesem Tag 21 Prozent weniger als männliche Kunden. Anlass der von der Konstanzer Chancengleichheitsstelle organisierten Aktion ist der Equal Pay Day, der bundesweit auf die geschlechtsspezifischen Lohnungerechtigkeiten aufmerksam macht.

Der Aktionstag wurde vor elf Jahren von den „Business and Professional Women Germany“ initiiert. Vielfältige Aktivitäten machen unter dem diesjährigen Motto „Wertsache Arbeit“ in ganz Deutschland auf die bestehende Ungleichheit aufmerksam.

Seit Jahr und Tag errechnet das Statistische Bundesamt den durchschnittlichen Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern. Das deprimierende Ergebnis dokumentiert, dass kaum etwas vorangeht. Aktuell erhalten weibliche Beschäftigte im Schnitt immer noch 21 Prozent weniger. Die durch Studien untermauerten Ursachen sind bekannt: Frauen fehlen in bestimmten Branchen und auf den höheren Stufen der Karriereleiter, Frauen unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt, frauentypische Berufe sind unterbewertet, gängige Rollenstereotype beeinflussen noch häufig die Berufswahl von Frauen. Nicht zuletzt sorgt auch die fehlende Gehaltstransparenz dafür, dass die Ungleichbehandlung unsichtbar bleibt.

Für Konstanz und andere Städte im Landkreis, darunter Engen, Radolfzell und Singen, hat sich die Chancengleichheitsstelle der Stadt gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten des Kreises dieses Jahr eine pfiffige Aktion einfallen lassen: Verschiedene Cafés werden ihre Kundinnen und Kunden den signifikanten Lohnunterschied spüren lassen und Frauen einen Rabatt von 21 Prozent gewähren. Also, (nicht nur) Frauen aufgepasst: Am Montag beim Stadtbummel auf die roten Luftballons mit dem Equal Pay Day-Logo achten.

MM/jüg

Mehr Informationen: www.konstanz.de/chancengleichheit