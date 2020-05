Engagiert und widerspenstig: Wer wars? (8)

Die mutige Seele

Wie viel ihr Leben wert war, wusste sie schon länger, und sie fand es selbst etwas wenig: Ganze 3000 US-Dollar waren demjenigen versprochen, der sie töten und so für „Frieden auf den Lände­rei­en“ sorgen würde. Am Ende boten die Auftraggeber jedoch das Fünffache, was zumindest dem Verkaufswert dreier Tropenbäume entsprach. An einem Februarmorgen 2005 fand man schließlich ihre Leiche. Die 73-jährige Ordensschwester war auf dem Weg zu einer ihrer vielen Versammlungen im brasilianischen Urwald erschossen worden.

Im Präsidentenpalast war daraufhin Hektik angesagt: Eilends wurden zweitausend Soldaten in die Region geschickt, um für Ruhe zu sorgen. Die Tote war schließlich nicht irgendwer. Die gebürtige US-Amerikanerin, 1931 in Dayton, Ohio, geboren, hatte sich mit siebzehn für ein Leben als Nonne entschieden und arbeitete nun bereits seit über zwanzig Jahren in Anapu, einer Gemeinde im nordöstlichen Regenwald Brasiliens. Von Beginn an hatte sie sich um die Ärmsten der Armen kümmern wollen, um die landlosen Kleinbauern. Sie klärte sie in Versammlungen über ihre Rechte und Möglichkeiten im Kampf gegen die Holz- und Viehzüchtermafia auf und vertrat ihre Forderungen gegenüber den Behörden (die sie dafür hassten).

Gemeinsam mit ihren MitstreiterInnen erreichte sie, dass der Staat sechshundert Familien bereits gerodetes Waldland zusprach – ein schöner Plan, der die Existenz dieser Menschen auf lange Sicht gesichert und den Urwald vor weiterer Zerstörung bewahrt hätte. Leider kollidierte er aber auch mit den Interessen der großteils illegal zu Eigentumstiteln gekommenen Regenwaldausbeuter – Großgrundbesitzer, Viehzüchter, Holzfäller, die Bergbauindustrie –, die die Siedlungen von Beginn an bekämpften. Die Menschenrechtlerin mit der sanften Stimme war damals nur eine von vierzig weiteren Kandidaten auf ihrer Abschussliste.

Wer war die vor fünfzehn Jahren ermordete Umweltaktivistin, die 2003 aus Protest gegen den Irakkrieg ihren US-Pass abgegeben hatte und einmal sogar wegen „Bildung einer kriminellen Vereinigung“ verhaftet worden war?

Text und Grafik: Brigitte Matern

Die Auflösung erscheint am kommenden Montag.