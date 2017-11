„Endlich Radweg-Beleuchtung nach Litzelstetten“

Seit Jahren fordern Litzelstetter eine Beleuchtung des Radwegs nach Wollmatingen. Bislang vergeblich. Eine Lösung der Gemeinde Reichenau könnte Bewegung in die Debatte bringen. Denn dort wird der Radweg entlang der Bahnlinie vom Bahnhof aus mit einer bedarfsorientierten Beleuchtung mit Bewegungsmeldern und LEDS ausgestattet.

SPD-Stadt- und Ortschaftsrat Jürgen Puchta meint: „Das ist ein Vorbild für Litzelstetten.“ Auf seine Initiative hin wird der Ortschaftsrat das Thema beraten. Und Puchta schreibt weiter: Der Radweg von Wollmatingen nach Litzelstetten „zählt im Handlungsprogramm Rad als Hauptachse des Radverkehrs. Insbesondere in den Herbst- und Wintermonaten ist die als Schulweg genutzte Verbindung am Waldrand sehr dunkel und wird von den Nutzerinnen und Nutzern zu Recht als unwegsam und gefährlich eingeschätzt. Immer wieder wechseln Radler daher auf die Landstraße, was insbesondere bei Nebel hoch gefährlich ist“.

Zahlreiche Initiativen und Vorstöße für eine Beleuchtung blieben in den vergangenen Jahren ohne Erfolg. Eine Maßnahme der Gemeinde Reichenau für den Radweg vom dortigen Bahnhof Richtung Wollmatingen könnte ein Vorbild auch für Litzelstetten sein. Puchta: „Die Reichenau setzt auf eine bedarfsorientierte Radwegbeleuchtung mit Hilfe von Bewegungsmeldern und LEDs, ein gleichermaßen energieeffizientes wie umweltschonendes Konzept. Für den Radweg nach Litzelstetten bietet sich eine bedarfsorientierte Beleuchtung ab der Alten Litzelstetter Straße in Wollmatingen auf der Höhe der alten Kapelle an“.

MM