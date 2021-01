Emmendinger Grüne: Keine Bühne für Xavier Naidoo

Trotz massiver Proteste gegen den singenden Verschwörungstheoretiker Naidoo wollen mehrere Veranstalter im Südwesten an den Konzerten mit dem umstrittenen Musiker festhalten. Die grüne Stadtratsfraktion in Emmendingen fordert mit Nachdruck, den geplanten Auftritt von Naidoo in Emmendingen am 25. 7. 2021 abzusagen. Hier geht es zur Pressemitteilung.

Genau hinschauen: Für demokratische Werte und Toleranz

Wann sollte man aufbegehren, wann muss man Farbe bekennen, nicht mehr wegschauen, sondern ‚Nein‘ sagen oder wann muss die Kunst- und Meinungsfreiheit geschützt sein?

Fragen, die sich im Zusammenhang mit dem jetzt für 2021 geplanten Auftritt des Musikers Xavier Naidoo im Rahmen des „I EM Music !“ Festivals stellen. Wir bedauern, so Andreas Zai für die Fraktion, dass die Zwangspause für das „I EM Music !“ durch den Veranstalter nicht dazu genutzt wurde, diesen stark umstrittenen Musiker zu ersetzen. Und dass, obwohl immer mehr Nachrichten zu seinen Verschwörungstheorien mit teils antisemitischen Tendenzen, zu den Auftritten bei Reichsbürger-Veranstaltungen und über seine rechts-ideologischen Textinterpretationen erscheinen.

Wenn sich sogar die von ihm mitbegründete Popakademie in Mannheim und zuletzt der Fernsehsender RTL distanzieren, sollten wir genau hinschauen. Die Musikerkollegen aus dem Projekt ‚Söhne Mannheims‘ weisen auf die “Macht des Wortes“ hin und sprechen sich im Zusammenhang mit Naidoo klar gegen Hass, Gewalt und Rassismus aus. Immer mehr Kommunen lehnen Auftritte des Künstlers ab. Spätestens jetzt gilt es, Farbe zu bekennen und ‚Nein‘ zu einem Auftritt von Xavier Naidoo in Emmendingen zu sagen.

Aus unserer Sicht, gibt es durchaus Einflussmöglichkeiten der Stadt, die das „I EM Music !“ Festival mit 20.000 Euro jährlich bezuschusst. Der Auftritt findet auf einer öffentlichen Fläche statt. Dabei sollte bedacht werden, dass der Veranstaltungsort sich auf dem Standort der früheren jüdischen Synagoge befindet. Für uns ist es an der Zeit, einem umstrittenen Künstler wie Xavier Naidoo die Bühne als Plattform für seine gefährlichen Thesen zu entziehen.

Emmendingen hat sich wiederholt öffentlich zur Toleranz bekannt und gegen Rassismus und Anti-Semitismus gewehrt. Die grüne Fraktion bittet die weiteren Stadtratsfraktionen sowie alle weiteren gesellschaftliche Kräfte, sich dem Appell, den Auftritt von Xavier Naidoo zu verhindern, anzuschließen und fordert den Oberbürgermeister auf, den Veranstalter darauf hinzuweisen, dass sich eine finanzielle Förderung mit dem Auftritt von Xavier Naidoo nicht vereinbaren lässt. Wir Grüne werden dies in der kommenden Haushaltsberatung zum Thema machen.

Susanne Wienecke, Fraktionssprecherin Bündnis 90/Die Grünen im Emmendinger Stadtrat

Anmerkung: Auch der Emmendinger Verein für jüdische Geschichte fordert dazu auf, das geplante Konzert mit Naidoo abzusagen.

seemoz hat bereits vor Wochen die Pressestelle der Stadt Emmendingen um Stellungnahme gebeten. Bislang kam: nichts.

PM/hr (Foto: © JCS)

