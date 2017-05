Einstiges Siemens-Areal bekommt neue Mieter

Bevor das einstige Konstanzer Siemens Areal der schnöden Vermarktung anheim fällt, soll auf dem leer stehenden Gelände an der Bücklestraße tatsächlich noch Sinnvolles geschehen: Nicht nur das Technologiezentrum, auch minderjährige Geflüchtete sollen dort eine neue Bleibe finden.

Überraschung in der letzten Sitzung des Konstanzer Gemeinderates: In den weitgehend intakten Büroräumen der ehemaligen Siemens-Verwaltung könnte das Technologiezentrum eine neue Heimat finden (s. Berichterstattung aus dem GR auf dieser Seite). Damit hätte die monatelange Suche nach einem Ersatzquartier für die Blarerstraße endlich ein Ende.

Und noch eine Überraschung: In dem ehemaligen Bürogebäude werden zwölf Plätze für minderjährige Flüchtlinge eingerichtet. Untergebracht werden hier unbegleitete, minderjährige AusländerInnen, die vom Jugendamt Konstanz in Obhut genommen wurden. In der Bücklestraße sollen die Jugendlichen von Fachkräften der Jugendhilfeträger rund um die Uhr betreut werden – Wohnen, Ernährung, Spracherwerb, Freizeitgestaltung sowie Begleitung zu Behörden und Ärzten. Etwa drei bis vier Wochen werden die Minderjährigen dort versorgt, bis sie zur ihrer endgültigen Unterbringung anderen Jugendämtern zugewiesen werden.

Durch die zusätzlichen Räume des Bürogebäudes kann die notwendige Aufnahmekapazität des städtischen Jugendamtes für das Jahr 2017 gesichert werden. Im ersten Quartal 2017 sind so viele unbegleitete minderjährige AusländerInnenin Konstanz angekommen wie in derselben Zeit 2016. Es ist damit zu rechnen, dass in den Sommermonaten wie im vergangenen Jahr wieder zusätzlich viele junge Geflüchtete in Konstanz ankommen werden. Bisher waren die unbegleiteten minderjährigen AusländerInnenin einer Wohnung im Gebäude des KiKuZ und zeitweise notdürftig in der Gymnastikhalle der Wessenbergschule untergebracht. Durch die Sanierung des KiKuZ wurde nun ein Ersatz notwendig.

Das dafür von der Stadt angemietete Gebäude liegt am südwestlichen Rand des Siemensgeländes an der Bahnlinie. Es wurde von der Firma. i+R Dietrich Wohnbau GmbH, dem neuen Besitzer und Investor des Areals, kurzfristig zur Verfügung gestellt. Das städtische Hochbauamt hat die notwendigen Umbaumaßnahmen, wie den Einbau einer Brandmeldeanlage, von Duschen und einer Küche, bereits erledigt.

MM/hpk