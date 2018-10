„Eine Stadt für alle“ – LLK lädt Interessierte zu kommunalpolitischer Beratung ein

Im nächsten Jahr stehen am 26. Mai Wahlen zu den Gemeinderäten und Kreistagen auf der politischen Agenda. Die Linke Liste Konstanz (LLK), mit zwei Stadträt*innen im Gemeinderat vertreten und der Basis verpflichtet, lädt mit Blick auf den Wahlkampf bewusst frühzeitig zu einer öffentlichen kommunalpolitischen Beratung ein. Sie ruft alle, die sich für ein soziales, solidarisches und weltoffenes Konstanz einsetzen wollen, zur Beteiligung an einem Gedankenaustausch über die Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode auf.

„Wir wollen mit möglichst vielen Menschen in der Stadt ins Gespräch kommen, um zu erfahren, was sie umtreibt“, heißt es in einer Mitteilung der LLK-Rät*innen Anke Schwede und Holger Reile. Die LinkspolitikerInnen wollen wissen, welche Projekte UnterstützerInnen und Interessierte wichtig finden und „welche Ideen es gibt, sie anzupacken“. Wie könne linke Politik dem Ziel näherkommen, aus Konstanz „eine Stadt für alle“ zu machen? „Und wir wollen darüber reden, wie wir uns noch besser mit sozialen und politischen Bewegungen und Initiativen von unten vernetzen können.“

Gemeinsam stehe man vor großen Herausforderungen. Der Einzug von Neofaschisten der AfD in den Gemeinderat drohe nun auch in Konstanz. „Wir müssen darüber reden, wie wir den antidemokratischen, nationalistischen, rassistischen Hetzern erfolgreich entgegentreten können.“ Zugleich dürften die wichtigen Themen nicht aus dem Blick verloren gehen, „die eigentlich den Alltag der Stadt prägen: Teure Wohnungen, drückende Lebenshaltungskosten, fehlende Kita-Plätze, zu wenig Pflegebetten und immerwährendes Verkehrschaos am Samstag, um nur einige brennende Probleme zu nennen.“

MM/jüg

Termin: Mittwoch, 17.10. 2018

Ort: Treffpunkt Petershausen, 78467 Konstanz, Georg-Elser-Platz 1

Zeit: 19.00 Uhr

Weitere Infos: bei Facebook oder Telefon 07531-697465