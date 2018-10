Eine Lanze für Moustapha

Die Stelle des Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Konstanz soll eingespart werden. Das zumindest ist dem Haushaltsplan der Verwaltung zu entnehmen, in dem der Posten von Moustapha Diop nicht mehr aufgeführt ist. Das löst einen Sturm der Entrüstung bei HelferInnen und ihren Organisationen aus – jetzt wenden sie sich in einem Offenen Brief an die Stadt und ihre Parlamentarier, den wir im Wortlaut bringen. In dem Brief ist Diop wohl absichtlich nicht namentlich genannt – es geht den VerfasserInnen nicht um die Person, sondern um den Posten. Also loben wir Moustapha: Trotz mancher Widerstände und Differenzen innerhalb der Verwaltung macht er einen tollen Job, den zu erhalten wichtig ist, auch und gerade seinetwegen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir schreiben Ihnen, da uns zu Ohren gekommen ist, dass die Stelle des Flüchtlingsbeauftragten der Stadt Konstanz in Zukunft womöglich nicht mehr verlängert werden soll. Im Namen der hier aktiven zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie der hier ansässigen Geflüchteten möchten wir uns ausdrücklich gegen die Streichung der Stelle aussprechen:

Im Laufe der letzten Jahre wurden mit ihr wichtige Kapazitäten geschaffen. Über die Anlaufstelle für viele unserer Belange hinaus konnte ein Vertrauensverhältnis geschaffen werden, das für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt unabdingbar ist. Aktuell wurden u. A. durch den ‘Pakt für Integration’ neue Ressourcen für das professionelle ‘Integrationsmanagement’ bereitgestellt. Doch auch dort besteht die Notwendigkeit einer zentralen Instanz, die allen mit Rat und Tat zur Seite steht. Keine andere hauptamtliche Stelle kann diese vielfältigen Aufgaben noch zusätzlich übernehmen.

Auch wenn die aktuellen Zuzugszahlen Asylsuchender geringer sind als sie dies 2015/16 waren, bedeutet dies nicht, dass die Arbeit in diesem Bereich unwichtig oder gar hinfällig geworden ist. Nach wie vor stehen wir vor einer Vielzahl großer Herausforderungen, die das Zusammenleben in der Stadt Konstanz maßgeblich beeinflussen. Diese im Einzelnen aufzuzählen ist an dieser Stelle wohl nicht nötig. Stattdessen möchten wir zum Ausdruck bringen, wie wichtig die Stelle des Flüchtlingsbeauftragten unseres Erachtens für die Stadt Konstanz und die in ihr engagierten und lebenden Menschen geworden ist. Wir möchten Sie daher inständig bitten, ihre Streichung zu überdenken.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen,

83 Konstanz integriert (Ansprechpersonen: Till Hastreiter, Jelena Atanackovic, Daniela Winkler)

Adtendo e.V. (Ansprechpersonen: Lea Tischer und Flurina Potter)

Amnesty International Konstanz (Ansprechperson: Hannah Gerster)

Café Mondial Konstanz e.V. (Ansprechpersonen: Lian Farah und Lorenz Neuberger)

Forum azilon (Asyl und Menschenrecht, Ansprechperson: Monika Schickel)

GemeinsamGarten (Ansprechperson: Daniel Ette)

Helferkreis Campus/Zergle (Träger: Evang. Kirchengemeinde Konstanz-Wollmatingen, Ansprechperson: Gabi Sehmsdorf)

Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) Radolfzell-Konstanz (Ansprechperson: Zekine Özdemir)

REMARK (refugee-music-art-konstanz, Ansprechperson: Amir Shirazi)

RLC (Refugee Law Clinic Konstanz, Ansprechperson: Lukas Mitsch)

Save me Konstanz e.V. (Ansprechperson: Marion Mallmann-Biehler)

Aufgabenbereich des*der Flüchtlingsbeauftragten

– Netzwerkaufbau mit Blick auf alle relevanten Institutionen: Vernetzung und Vermittlung zwischen in den jeweiligen Handlungsfeldern tätigen Akteuren (Hauptamtlichen, Ehrenamtlichen und Geflüchteten)

– Unterstützung und Entlastung der jeweiligen zivilgesellschaftlichen Organisationen; insbesondere bei Kontaktaufnahme zu den Ämtern („auf dem kurzen Dienstweg“)

– Aufbau, Ausbau, Koordination und Kontaktpflege kommunaler Netzwerke

– Interessensvertretung in Politik, Verwaltung und nach außen

– Strategische Steuerung des Integrationsprojektes und der zentralen Handlungsfelder

– Koordination der Aktivitäten und Steuerung der Maßnahmen in den zentralen Handlungsfeldern

– Informations- und Öffentlichkeitsarbeit: Unterstützung von Kampagnen, Erstellung von Publikationen, um die Bevölkerung zu sensibilisieren und aufzuklären

– Drittmittelakquise / Beantragung von Fördermitteln in den jeweiligen Bereichen

