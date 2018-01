Eine 100-Millionen-Investition in die Gesundheit

Klinikbesucher müssen sich an einen neuen Eingang gewöhnen: Die Adresse des Konstanzer Krankenhauses ist zukünftig Mainaustraße 35 – nur wenige Schritte von der Bushaltesstelle entfernt, öffnet sich die Zufahrt zum neuen Haupteingang: Nicht die einzige Überraschung am Klinikum.

Luftig und lichtdurchflutet präsentiert sich die neue Eingangshalle, in der Not-. und Patienten- Aufnahme untergebracht sind. Nach rechts erstrecken sich die neuen Räume der orthopädischen Spezialklinik Vincentius, die schon in wenigen Wochen ihr altes Haus an der Laube aufgegeben wird; nach links der neue Funktionstrakt des Krankenhauses mit Diagnostik, Operationssälen, Herzkatheterlabor und einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Dach. Knapp 100 Millionen Euro hat der Neubau verschlungen, Anfang März ist offizielle Inbetriebnahme.

In einem Festakt – Hauptredner Sozialminister Manne Lucha aus Stuttgart – wurde am Freitag das Haus übergeben; am Samstag konnten dann während eines „Tages der Offenen Tür“ auch KonstanzerInnen den Neubau in Augenschein nehmen.

Zwei Besonderheiten durften gleich mitgefeiert werden: Sowohl im Budget als auch im Zeitplan wurden die Vorgaben eingehalten – keine Alltäglichkeit angesichts der aus dem Ruder laufenden Großprojekte anderswo. Und: Während überall im Land die Krankenhäuser ums Überleben kämpfen, stemmt der Gesundheitsverbund Konstanz/Singen eine solche Mammut-Investition. Zwar haben Land und Stadt und Landkreis kräftig zugebuttert, dennoch wird eine Investition in die Gesundheit der Bürger in solcher Größenordnung in diesen Tagen zur Ausnahme.

hpk