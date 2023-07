Ein Musical aus Konstanz

Auch in diesem Jahr bringt Nadja Adam von der Musik-Insel wieder 140 Akteur*innen im Alter von 4 bis fast 80 Jahren auf eine große und professionelle Bühne, auf der ein selbstgeschriebenes Musical zu sehen ist. Zum zehnjährigen Musicaljubiläum gibt es in diesem Jahr noch einmal „Der geheime Schatz der Musik-Insel“ zu erleben, ein Stück, mit dem 2013 (fast) alles anfing.

Ein Musical, bei dem alle mitmachen können und das dann in einer großen Halle über eine prächtig ausgestattete Bühne geht, weckt bei Kindern wie Erwachsenen aller Altersgruppen neue kreative Lebensgeister. In diesem Stück, in dem es um den „größten Schatz der Welt“ geht, gibt es Gesang, Tanz, Schauspiel, Musik und vieles mehr. Jede/r kann mitmachen und sich auf eine eigene Art und Weise mit einbringen, und bei den Aufführungen ist kaum mehr zu spüren, wie viel Arbeit hinter einer solchen Aufführung steckt.

Nach nun schon 10 Jahren „haben wir bereits eine gewisse Routine entwickelt und wissen mittlerweile genau, worauf es ankommt. Und so sind wir sicher, dass sich auch dieses Jahr wieder alle ‚Puzzleteile‘ erfolgreich zusammensetzen und wir gemeinsam ein tolles Ergebnis auf die Bühne bringen werden, auch wenn wir nur eine richtige Generalprobe haben“, sagt Nadja Adam.

Die erste „Affenbande“, eine Gruppe besonders engagierter Kinder der Musikschule von Nadja Adam, hat 2013 eine Geschichte über den Wert der Musik geschrieben. Die damals 12 Kinder im Alter von 6–12 Jahren verfassten eine berührende Handlung mit vielen kindgerechten Figuren. In einer abenteuerlichen Reise begaben sich hierbei 1 Kaiserin, 1 Vampir, 1 Fee, 4 Affen, 2 Katzen, 2 Piraten, 1 Kaiser und viele Vögel auf eine spannende Schatzsuche, die etwas anders endet als erwartet …

Für die Neuauflage 2023 kommen noch weitere Figuren dazu, wie z.B. der Drache, seine Skelettarmee und viele tanzende Sterne. Zum zehnjährigen Jubiläum widmet sich „Der geheime Schatz der Musik-Insel“ damit noch einmal einem der schönsten Themen überhaupt: Der Musik.

Wie vor 10 Jahren stehen auch heute wieder insgesamt rund 140 Akteur*innen im Alter von 4 bis fast 80 Jahren gemeinsam auf der Bühne, geben alles und schlagen das Publikum durch ihren Einsatz – und ihren Charme – in ihren Bann.

Was: Kindermusical „Der geheime Schatz der Musik-Insel“.

Wann: Samstag, 15. Juli: 17.00 Uhr, Sonntag, 16. Juli: 15.00 Uhr.

Wo: Allmannsdorfer Halle, Mainaustraße 147, 78464 Konstanz.

Eintritt: Kinder (ab 3 Jahre) 5,00 €, Erwachsene 8,00 €, Familie 22,00 €.

Karten: Kiosk Ferreira, Radolfzellerstraße 21a in Wollmatingen; Musik Ebert am Schnetztor; See U Souvenirs, Hussenstraße 13; Tourist-Information im Bahnhof.

Was noch: Ein Video ist hier zu sehen. https://www.youtube.com/watch?v=738m8yf8BQ8. Weitere Informationen: Das Programmheft finden Sie hier. http://www.musik-insel-konstanz.de/index_htm_files/Programmheft%202023.pdf

Text: MM/red, Bild (aus einer älteren Produktion): Musik-Insel Konstanz, Jennifer Marizzi.