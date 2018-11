Ein Abend für Christiane und André Barriere

André Barrière, einer der letzten verbliebenen „Konstanzer Franzosen“, verstarb über­raschend und völlig unerwartet am 25.12.2017. Der stadtbekannte, sanges­gewaltige und äußerst belesene Zeitgenosse war auch ein Urgestein der Deutsch Französischen Vereinigung (DFV) Konstanz. Knapp ein Jahr später treffen sich nun seine Freunde am kommenden Freitag in der DFV, um an ihn und seine nur wenige Monate zuvor verstorbene Schwester Christiane zu erinnern.

Von ferner und nah wollen Andrés „copains d´abord“, so auch der Titel eines weltbekannten Chansons von Georges Brassens, an diesem Abend zusammensitzen, um bei einem oder auch mehreren Gläsern Wein und französischer Musik Erlebnisse und Gedanken an das Geschwisterpaar Barriere auszutauschen, zu reden und Geschichten aufleben lassen, die eng und untrennbar mit den beiden verbunden sind.

„Non, je ne regrette rien“, sang André Barrière gerne, egal wo und mit kräftiger Stimme. Dieses Chanson von Edith Piaf wird auch am 16.11. 2018 ertönen. Die französische Satirezeitschrift „Le Canard enchaîné“, die André gerne gelesen hat, wird auf dem Tisch liegen, wenn die DFV an diesem Abend zwei Menschen in den Mittelpunkt stellt, die im Herzen vieler KonstanzerInnen einen festen Platz haben.

MM

Barabend in Erinnerung an Christiane und André Barriere bei der DFV (Deutsch Französische Vereinigung). Freitag, 16.11, Buhlenweg 5c, 20 Uhr. Anmeldungen bitte an info@dfv-konstanz.de oder unter 07531/927777.

