(MM/red) Am heutigen Montag, 5. März, ist Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rüdiger zum Rektor der RWTH Aachen gewählt worden – seinen Posten als Konstanzer Rektor tauscht er zum 1.8. Nach neun Jahren als Konstanzer Rektor kehrt er somit an die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule zurück, an der er studiert hat und promoviert wurde. In Konstanz soll nun zügig das Verfahren zur Neuwahl eines Rektors/einer Rektorin eingeleitet werden.