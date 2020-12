Eilmeldung: Singen wird Impfzentrum

Die Landesregierung hat die Standorte für die Kreisimpfzentren in Baden-Württemberg bekanntgegeben. Im Landkreis Konstanz ist die Wahl auf die Stadthalle Singen gefallen, wie aus einer Regierungs-Pressemitteilung hervorgeht.

Die Entscheidung erfolgte danach in Zusammenarbeit mit den kommunalen Interessensverbänden sowie unter Beteiligung der jeweiligen Städte und Gemeinden. Neben den schon feststehenden neun zentralen Impfzentren (Freiburg, Offenburg, Karlsruhe, Heidelberg, Stuttgart [2], Rot am See, Tübingen, Ulm) kann damit ab Januar auch an rund 50 dezentralen Zentren gegen das Coronavirus geimpft werden. Alle Impfzentren sollen am 15. Januar betriebsbereit sein, erklärte Gesundheitsminister Manne Lucha.

Welche Gründe letztlich ausschlaggebend für die Wahl des Standorts Singen waren, ist bislang nicht bekannt. Nach Angaben der Landesregierung hatten die Städte, Gemeinden und Landkreise bis zum Vormittag des 2. Dezembers Gelegenheit, dem Ministerium für Soziales und Integration ihre Vorschläge für geeignete Standorte zu melden. Hierzu hatten sie einen Kriterienkatalog erhalten, um die Anforderungen für eine geeignete Liegenschaft einschätzen zu können.

MM/red