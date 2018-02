In einer eilig einberufenen Pressekonferenz haben Christoph Nix., seine engsten Mitarbeiter sowie sein Anwalt einige Aussagen von Bürgermeister Osner in einem Interview vom letzten Wochenende zurecht gerückt: Den Äußerungen zur Zusammenarbeit mit dem Bühnenverein sowie der nachträglichen Einschätzung, dass eine sechsmonatige Vertragsverlängerung keinen Sinn mache, widersprachen die Theaterleute. Mehr dazu morgen an dieser Stelle. (hpk)